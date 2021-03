Verissimo, Tommaso Zorzi a valanga sugli ex inquilini: “Da chi ho visto cose orribili”

Giada Oricchio 06 marzo 2021 a

A “Verissimo”, il programma di Silvia Toffanin, sabato 6 marzo, Tommaso Zorzi, il vincitore del Grande Fratello Vip, a valanga sugli ex concorrenti: “Ho visto delle cose orribili Maria Teresa Ruta si credeva una stratega. Giulia Salemi? Amici mai”. Tommaso Zorzi ha la sfrontatezza di un 25enne nel dire quello che pensa, di non rincorrere il consenso a ogni costo ché meglio averne pochi ma buoni (nel suo caso sono 1,7 milioni di follower su Instagram e il 68% di voti per trionfare al GFVip). E ha una caratteristica che pochi personaggi del mondo dello spettacolo posseggono, quella di mettere quasi tutti d’accordo perché di base c’è un talento e un’idea.

A Silvia Toffanin ha raccontato che Dayane Mello “sembrava l’ariete e forse meritava la vittoria, ma direi una bugia se non dicessi che sono felice”, ha ammesso di essere stato un figlio da tenere d’occhio (“ho esplorato anche persone non proprio corrette”) e di aver fatto preoccupare mamma Armanda: “Sì, roba da capelli bianchi. Gliene ho fatte di ogni. Litighiamo molto perché abbiamo lo stesso carattere ma ci salva l’ironia” ed è stato tombale sull’omofobia: “L’ho provata sulla mia pelle, per quel tipo di persone provo compassione. Poi c’è quel modo tremendo di rapportarsi a un gay ‘ah anche io ho un amico gay te lo presento’, ma chi se ne frega, non ci annusiamo mica come i labrador!”. Lo Zorzi anticonformista è venuto fuori quando ha servito un tè bollente ai finti amici del GFVip: “Falsa Giulia, strafalsa Guenda Goria, falsissima Maria Teresa Ruta. Ho visto delle robe che aiuto, aiuto… Ho visto delle clip dove parla di me che anche no… Pensavo di esserle stato vicino… Non ci rimango male perché Maria Teresa è un’abilissima… Anzi no… Credo che credesse di essere una stratega. Nella sua testa aveva un progetto in mente che non le è riuscito perché la pressione è tanta e a un certo punto sbotti”. Severo, ma onesto su Giulia Salemi: “Per me l’amicizia ha sempre la A maiuscola, la custodisco in un cofanetto d’oro molto piccolo non è un baule di legno dove butti dentro tutti, c’entrano 3-4 persone e lei non c’è ma lo sa e lo sapeva. Quando è entrata nella casa già non ci parlavamo perché lei sapeva che avevo scritto un libro e a quanto pare fece anticipare l’uscita del suo per giocare d’anticipo. Questo mi dà la cifra della persona. Ha millantato un rapporto al quale non credeva nemmeno lei e mi ha messo nella posizione scomoda di dirlo pubblicamente”.

Segue silenzio e risatina nervosa alla domanda della Toffanin se può esserci un’amicizia in futuro fino al lapidario: “No dopo quello che ho visto e sentito. La mia battuta in cui la paragonavo a Amy Winehouse? Siamo sempre lì, sa che sono ironico, se si offende è perché sceglie di offendersi. Per il tono era una boutade. Lei ha strumentalizzato tutto e invece di me ha detto senza scherzare che sono un cecchino, che sparo dritto al cuore, che sono perfido. Ho visto tante clip di taglia e cuci di Giulia e Pierpaolo su di me grazie a un PowerPoint di mia sorella e ormai non mi importa più”. Infine Tommaso Zorzi rivela di aver chiarito con Aurora Ramazzotti: “Lei è nel mio scrigno e appena possibile ci vivremo come fatto in passato. Eravamo indissolubili e ho chiesto tanti consigli a Michelle, la famiglia Hunziker-Trussardi mi ha accolto come un figlio e gli sono grato” e di essere innamorato di Francesco Oppini: “Me ne sono accorto da alcune reazioni. Quando ho capito me lo sono tenuto per me perché era etero e fidanzato, ma Malgioglio ha colpito dritto nel segno e l’ho detto”.

