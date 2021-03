Michelle Hunziker impazzisce con le figlie: il video sulla Dad con il record di commenti

Giada Oricchio 13 marzo 2021 a

a

a

La Dad - Didattica a distanza - fa "impazzire" anche Michelle Hunziker. La bella conduttrice svizzera ha due figlie piccole, Sole e Celeste, oltre a Aurora Ramazzotti, e in quest'anno di pandemia ha conosciuto la croce della Dad. Su Instagram ha pubblicato un video della sua mattinata tipo tra collegamenti che non funzionano, password dimenticate, compiti al computer e tentativi di conciliare il lavoro: "Uno spaccato di realtà quotidiana nelle nostre case da un anno a questa parte".

La Hunziker ha trattato con ironia un argomento spinoso per tante famiglie e i commenti sono stati oltre 5.000: tutti le hanno dato ragione e molti le ha fatto notare che poteva andarle peggio: "Pensa se fossi come me in 65 mq con tre figli".

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.