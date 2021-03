Isola dei Famosi, Awed piange senza Vera Gemma. La lite con i naufraghi per la nomination

Giada Oricchio 31 marzo 2021 a

a

a

All’Isola dei Famosi 2021 scoppia la pace. Awed ha ammesso di aver litigato con tutti per la prima nomination, ha chiesto scusa a Francesca Lodo e Gilles Rocca ed è tornato in gruppo, ma Roberto Ciufoli e Daniela Martani non credono alla sua buona fede. Polemica Vera Gemma.

Il daytime dell’Isola dei Famosi di mercoledì 31 marzo, direttamente dall’Honduras, ha riservato una sorpresa: lo youtuber Awed, perso l’appoggio della compare Vera Gemma, prima si è messo a piangere e si è isolato, poi ci ha ripensato e ha iniziato il giro dei chiarimenti con il gruppo che aveva bistrattato nei giorni precedenti.

Il primo ad abbracciarlo è stato Beppe Braida: “Cioè non piango per una donna, ma per te.. dai ricominciamo, prendi i tuoi stracci e vieni sotto la tenda con noi” e il giovane: “Ho urlato tantissimo con te, mi dispiace, ti ho buttato dentro perché credevo fossi mio amico e invece non mi avevi nemmeno abbracciato dopo la nomination. Mi sembrava che il gruppo dei Burinos con cui avevo iniziato mi avesse voltato le spalle e quindi vi ho messo tutti allo stesso livello”. Poi si sono riuniti agli altri naufraghi intorno al fuoco ed è scattato l’applauso. La mattina successiva nel confessionale, Awed ha detto: “Stamattina mi sono svegliato e ho capito che devo entrare nell’ottica che siamo una comunità, mi sento più accettato e integrato nel gruppo anche se so che non basta una semplice nottata passata insieme per riappacificare il tutto”.

Campionessa e top model, nuovi sbarchi sull'Isola: chi ha reclutato Ilary Blasi

Belle parole e buoni propositi a cui non crede Roberto Ciufoli: “Non vedo un pentimento sulla via di Damasco, ma soltanto una strategia ancora, non ho sentito chiedere scusa, non mi fido di Awed, lo vedo come una banconota da 30 euro”. A seguire un pranzo piacevole grazie alla farina conquistata lunedì da Gilles Rocca: piadine per tutti e tanti sorrisi. E a pancia piena Awed ha deciso di chiarire anche con Francesca Lodo definita “valletta senza carattere e personalità”. Il ragazzo le ha spiegato: “Dopo la nomination ti ho nominato, anche lunedì, tutte le reazioni forti che ho avuto e le cose che ho detto è perché mi sono sentito tirato fuori da un giorno all’altro” e la Lodo: “Hai detto delle cose gravissime, che faccio la valletta di questo e di quell’altro… ma guarda se mi chiamassero a fare la valletta domani ci andrei!”.

Awed ha riconosciuto di non aver ragionato e di aver esagerato dicendo cose che fondamentalmente non pensava: “Tante volte mi butto così lontano che mi allontano così tanto che poi mi chiedo: dove sono arrivato?!”. L’ex letterina ha accettato le scuse sperando che siano sincere, ma lo ha avvisato: “Ti do una seconda opportunità, da questo momento in poi ci deve essere dialogo, se c’è qualcosa che non va, parla”. Il tour del capo cosparso di cenere è terminato con il confronto con Gilles Rocca.

Tra i due erano volate parole grosse, ma la voglia di ricominciare ha preso il sopravvento. “Quando hai detto che facevo così perché ho rosicato per la nomination era vero, quindi è nato tutto da lì. Io mi sono auto convinto che vi eravate tutti coalizzati contro di me. Mi dispiace per quel teatrino che si è venuto a creare” ha ammesso con umiltà Awed e Gilles: “Anche a me dispiace tanto perché ti avevo preso con un fratellino. Con Vera avevate fatto una coppia dove tu non avevi alcun potere decisionale. Dicevo dentro di me: perché quando si muove lei, si muove lui? Perché quando fa una cosa lei, la fa anche lui? Perché non ti davi la possibilità di viverti l’esperienza con tutto il gruppo e ti andavi a chiudere? Ti dico una cosa: la prossima volta, io ti rinomino perché non ho una motivazione per un’altra persona”. In confessionale l’ex vincitore di Ballando con le Stelle ha gettato acqua sul fuoco: “Guardandolo negli occhi mi è sembrato sincero. Ha fatto una brutta figura, ma gli è servita. E’ successo tutto per nulla”. Per sincerità o per convenienza, Awed si è rovesciato come un calzino passando dal nero al bianco: “Rifletterò su quello che mi ha detto Gilles, il pensiero di una persona più grande è sempre bene accetto, io sono più piccolo e sono qui per imparare”.

Elisa Isoardi lancia il sasso all'Isola dei Famosi. Cosa svela sui naufraghi

Lo youtuber non sa che su Parasite Island, l’isolotto di riserva, c’è la sua mentore Vera Gemma in ansia (a torto) per lui: “Povero Awed da solo in mezzo a quelle iene. Mi manca tantissimo e sono preoccupatissima. Mi diverto più io qua con Ubaldo, Brando e Fariba che lui con tutti quelli là”. Tuttavia anche l’attrice ha cambiato atteggiamento: ha abbandonato i bagni di sole e le passerelle ed è decisa a imparare a far qualcosa nel caso fosse riammessa al gioco. Ma con tono polemico ha aggiunto: “Ho imparato ad aprire finalmente il cocco grazie a Ubaldo, cosa importantissima visto che dall’altra parte non mi permettevano di farlo. Li volevano aprire loro e poi ti nominano perché non li hai aperti. Da oggi c’è una novità: oggi il cocco lo apro io!”.

Tornando a playa reunion, Roberto Ciufoli ha voluto mettere alle strette Awed: “Approfitto che siamo qui riuniti per pranzo, chiedi scusa a Francesca perché non le hai detto cose carine, fallo davanti a tutti” e il giovane naufrago ha fatto pubblica ammenda: “Prima le ho parlato in provato e mi sono scusato, le mie parole erano dettate dalla rabbia, purtroppo quando ragiono con i paraocchi tante volte inizio a dire cose che non penso pur di ferire, non te le meritavi”. Tutto è bene quel che finisce bene? Neanche per sogno. La no vax e no mask, Daniela Martani, che in precedenza aveva detto: “Awed vuole stare solo? Chi se ne frega. Lasciamolo cuocere nel suo brodo, non è un bambino, ha 24 anni!” e ha chiosato spietata: “Finita? Abbiamo appena iniziato l’Isola. Se pensate che questo idillio durerà per sempre vi siete proprio sbagliati tutti”.

"Perdonami". Elisa Isoardi disperata per la mamma: crollo e lacrime

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.