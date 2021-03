All'Isola dei Famosi altre due naufraghe: sbarcano Isolde Kostner e Beatrice Marchetti

Giada Oricchio 31 marzo 2021 a

L’edizione 2021 dell’Isola dei Famosi si affolla: giovedì 1 aprile dovrebbero sbarcare a Cayo Cochinos due nuove naufraghe. A riportarlo il sito “TvBlog”. Chi sono i due nuovi acquisti di Ilary Blasi? La prima è Beatrice Marchetti. 23 anni, modella di origine bresciana. La bella mora ha posato per prestigiose riviste di moda ed è apparsa nel film “Loro” di Paolo Sorrentino. Il suo stile è acqua e sapone, ama nuotare, viaggiare e conoscere nuove culture.

La seconda è l’ex campionessa mondiale di sci, specialista delle gare di velocità, Isolde Kostner, 46 anni. La Kostner gestisce un albergo con il marito in Trentino ma si è lasciata convincere a tentare l’avventura in Honduras. Le due donne si andranno ad aggiungere a una pattuglia femminile, già molto nutrita e battagliera visto che finora gli eliminati sono tutti maschi (il visconte Guglielmotti e Akash Kumar). Ma altre indiscrezioni danno per possibile l’ingresso di altri tre nuovi concorrenti nelle prossime settimane.

Domani, giovedì 1 aprile, Ilary Blasi chiuderà per sempre Parasite Island, l’isolotto della seconda chance, dove vivono Brando Giorgi, Vera Gemma (ha ammesso di essere rimasta sorpresa dalla sua eliminazione, nda), Ubaldo Lanzo e Fariba Tehrani, che secondo Marco Maddaloni (l’ex guardiano di Parasite Island) avrebbe fatto l’Isola per trovare l’amore come è stato per la figlia Giulia Salemi nella casa del GFVip. Con un televoto flash, i telespettatori decideranno i 3 naufraghi che potranno continuare l’avventura, mentre il meno votato sarà definitivamente eliminato. Sempre nella sesta puntata dell’Isola, si conoscerà il destino di Paul Gascoigne, infortunatosi alla spalla sinistra. Lunedì scorso indossava un tutore che gli impedirebbe di vivere tra i disagi del surviving game, ma lui ha garantito che riabbraccerà i compagni di avventura. Scopriremo se la sua buona volontà ha avuto la meglio o dovrà gettare la spugna.

