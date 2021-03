Isola dei Famosi, Elisa Isoardi crolla e invoca il perdono: lacrime e scuse alla sua mamma

Giada Oricchio 30 marzo 2021 a

Elisa Isoardi invoca il perdono nella quinta puntata dell’Isola dei Famosi, lunedì 29 marzo, su Canale 5: “Non sono stata buona”. La quindicesima edizione dell’Isola dei Famosi funziona perché, a differenza di altri reality show, scandaglia le dinamiche interne: gli scontri tra oziosi e muli (così Elisa Isoardi ha ribattezzato i naufraghi che lavorano, nda), l’imprevedibile switch di Angela Melillo forgiata dalla disciplina della danza, il racconto delle fragilità materne di Valentina Persia, la spasmodica (ma legittima) ricerca di un posto al solo di Awed, la scarsa vitalità della crepuscolare e funerea Drusilla Gucci, 20 anni e novella Mercoledì Addams. Non ci sono gli odiosi stimoli esterni o interventi terzi che snaturano la natura del format e quando ci sono, Ilary Blasi li riduce al minimo e li liquida come zanzare fastidiose. I naufraghi soffiano da soli sulla fiammella del loro ruolo e se la giocano in prima persona. Così sta facendo Elisa Isoardi, passata dal mezzogiorno di RaiUno a naufraga tra paguri, blatte e cocchi rotti.

Lunedì 29 marzo, la conduttrice piemontese ha svelato una parte oscura di sé. Per farle una sorpresa, Ilary Blasi ha invitato in studio Irma e la madre dell’Isoardi: “Ti vedo bene, sei bellissima, brava, noi ti vogliamo bene”.

Elisa commette una piccola gaffe: “Non mi vuoi a casa prima? No? Mi vuoi proprio alla fine, fine?” come se dipendesse da lei e non dal pubblico votante. La Blasi le ricorda la promessa fatta una settimana fa, cioè quella di dire alla madre che le vuole bene e l’ex fidanzata di Matteo Salvini replica tra le lacrime: “Le ho sempre detto che le voglio bene, dovevo chiederle scusa. Mamma, perdonami per quello che ho fatto. Le devo chiedere scusa perché non sono stata buona con lei, sono scappata, la stavo allontanando, ma stavo sbagliando io e quindi non avevo il coraggio di confrontarmi con una donna fiera che mi ha cresciuta da sola e che ha fatto un sacco di sacrifici per me. Stavo sbagliando e avevo paura di farglielo vedere, mi negavo, ma lei sapeva e mi stava vicino da lontano. Quindi scusa per questo e per tutto il tempo perso. La amo, voglio fare bene, tornare e non perderla più”.

E la mamma Irma l’accoglie a braccia aperte: “Sbagliamo tutti, anche noi genitori, stai tranquilla, ti amo tantissimo anche io, quando torni che hai finito l’Isola stiamo tanto tempo assieme e ti riempio di baci”.

