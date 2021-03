Verissimo, Maria Elena Boschi e l'amore con Giulio Berruti: "Sogno di diventare mamma, voglio una famiglia"

26 marzo 2021 a

C’è sempre una prima volta per tutti. Maria Elena Boschi, ex ministro e deputato di Italia Viva, ha deciso di concedersi per un’intervista a cuore aperto nella puntata del 27 marzo di Verissimo, programma condotto da Silvia Toffanin che va in onda su Canale 5 il sabato pomeriggio. MEB ha in particolare raccontato la storia d’amore con l’attore Giulio Berruti: "Con lui sono molto contenta. Per scaramanzia cerco di tenere i piedi per terra, ma la testa è tra le nuvole. E’ sicuramente un bell’uomo ed è brillante, ma la cosa che mi ha colpito di più è la sua purezza e il suo essere buono”.

Poi la Boschi svela il sogno nel cassetto: “Sogno da sempre di diventare mamma. Accanto a Giulio viene naturale pensarci perché anche a lui piace l’idea di avere una famiglia. Ogni tanto ne parliamo”. E non è da escludere tra i progetti futuri quello del matrimonio: “Mi piacerebbe sposarmi, ma bisogna essere in due. In ogni caso - le dichiarazioni che anticipano la puntata di Verissimo - credo che l’importante sia avere accanto una persona che, comunque sia, rappresenti casa per te. Quando hai una forte complicità, poi tutto arriva. In amore non mi piace fare programmi”.

Per il deputato di Italia Viva c’è anche spazio per il racconto di una pagina oscura della sua vita, quando è stata alle prese con una brutta storia di stalking, finita con una denuncia: “Ho deciso di farlo perché si era superato il limite. Una persona mi mandava delle foto per farmi capire che si trovava vicino a me, perché voleva incontrarmi, ma la cosa che più mi ha fatto preoccupare si è verificata quando è andato da Roma in Toscana, violando le regole Covid, perché voleva conoscere i miei genitori in questo momento non ho paura per me perché io sono tutelata. Penso - conclude la Boschi - alle altre donne che si sentono sole e per le quali è più difficile avere il coraggio di denunciare”.

