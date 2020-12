Lilli Gruber azzanna la Boschi e le rinfaccia le foto con il fidanzato. Linciaggio a Otto e mezzo

08 dicembre 2020 a

Fulmini e scudisciate su Maria Elena Boschi questa sera a Otto e mezzo da parte di una Lilli Gruber che non riusciva proprio a frenare la rabbia. Fin dal primo istante la Boschi per la Gruber è finita alla sbarra come il peggiore degli imputati, per avere fatto passare qualche quarto d’ora di preoccupazione all’amatissimo premier Giuseppe Conte.

Lesa maestà che la Gruber non perdona e così non lasciando mai parlare la Boschi che voleva spiegare perché i renziani non volevano tutti i poteri accentrati nelle mani di Conte, la conduttrice di Otto e mezzo ha sfoderato un colpo davvero basso. Ha mostrato un servizio di Chi che ritraeva la bella Maria Elena con il fidanzato Giulio Berruti a tu per tu a Roma senza mascherina pronti a scambiarsi effusioni. Scandalo, scandalone su cui la Gruber a questo punto ha centrato la trasmissione.

Inutile cercare di spiegare che insomma le effusioni con la mascherina non vengono un granché bene. Nulla, la Gruber tuonava: “lei è un personaggio pubblico! Che esempio offre?!?”. Lilli impazzita di rabbia ha provato a coinvolgere nel suo rogo alla Boschi gli altri due ospiti, i giornalisti Mariolina Sattanino e Massimo Gramellini che però si sono elegantemente sfilati dall’incredibile linciaggio...

