Maria Elena Boschi e Giulio Berruti, le foto della passeggiata a Roma: come l'ha beccata Alfonso Signorini

Maria Elena Boschi come non si è mai vista. Frangetta sbarazzina, minigonna nera e stivali rosso fuoco. Proprio rossi. Appena sotto il ginocchio. Bella lei, bello lui: il fidanzato Giulio Berruti. A immortalare la coppia è di nuovo il settimanale "Chi" diretto da Alfonso Signorini. Meb e l'attore sono stati fotografati al parco del Gianicolo insieme al siberiano husky Brownie. Baci e abbracci da fidanzatini e pranzo in una trattoria tipica di Trastevere pianificando il Natale in famiglia. E chissà che non si decidano al grande passo.

