Ubaldo Lanzo e la confessione choc sul sesso. Incredibile battuta di Elettra Lamborghini

Giada Oricchio 25 marzo 2021 a

a

a

Elettra Lamborghini senza freni nella quarta puntata de “L’Isola dei Famosi”, giovedì 25 marzo: “Ogni buco è…”. Ilary Blasi si è collegata con Parasite Island dove soggiornano in solitaria Ubaldo Lanzo, lo stilista cromatologo, e Fariba Tehrani: “Parasite è un cimitero di elefanti! Voi siete la donna eyeliner e l’uomo kilt! Chi vi ammazza! Ma fate fuggire tutti gli eliminati che dovrebbero restare lì con voi. Scappano appena vi conoscono. Andate a nascondervi e non uscite, io vi richiamo a maggio, anzi non vi faccio uscire mai più!”.

Ilary Blasi, la foto nella vasca dopo l'Isola scatena pure Totti

Poi manda una clip riassuntiva in cui Ubaldo Lanzo fa una clamorosa rivelazione: “Non faccio sesso da 28 anni ormai”, in studio è imbarazzo totale, l’opinionista Tommaso Zorzi sgrana gli occhi: “Io sono rimasto a Ubaldo che non pratica da 28 anni”, mentre Elettra Lamborghini spara una battuta volgarotta: “E’ impossibile dai…ogni buco è galleria, qualcosa si trova!”.

Fariba Tehrani e Ubaldo Lanzo ai ferri corti, poi lei si sente male

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.