Isola dei Famosi, Paul Gascoigne contro Vera Gemma. Il furto delle infradito e lo sfogo pesante

Scintille (senza fuoco) all’Isola dei Famosi. Paul Gascoigne e Francesca Lodo contro Vera Gemma, l’effervescente naufraga della quindicesima edizione del surviving game. L’ex calciatore parla poco e male in italiano, ma quando lo fa colpisce forte. L’esuberanza di Vera Gemma gli dà sui nervi anche perché si è ferito con una spina al piede per colpa della compagna dì avventura che gli ha sottratto le ciabatte senza chiedere permesso.

“Ero senza infradito e mi sono fatto male, ho pensato subito che le avesse prese lei. Ma se le parli, fa come il pesce” ha detto Paul a Francesca Lodo, facendo una smorfia per imitare il viso tirato di Vera. Poi una critica pesante: “Fa come Usain Bolt quando vede le telecamere, si fionda” e la Lodo: “E’ normale stiamo facendo un programma televisivo ma deve essere una cosa normale, non mi piace nemmeno fare come Vera che urla e si mette in posa davanti alle telecamere, ha smania di protagonismo”. La naufraga ha aggiunto in confessionale: “Vera è una tipa molto tosta, molto forte, è normale che faccia vedere il suo lato sexy e un po’ panterona che però è lontano da me”. La figlia d’arte scherza e gioca, ma si accorge di tutto: “Comincio a temere di non stare tanto simpatica a Paul perché mi risponde male”.

A Playa Burina, la fame si fa sentire anche nel rapporto tra Valentina Persia e Brando Giorgi. L’attore è accusato di essere logorroico e di voler imporre una leadership non richiesta. Pretendeva di essere il fuochista, ma la Persia, che ha lamentato di “sentire il suo fiato sul collo”, ha detto no perché lei aveva vinto il cerino, purtroppo ha fallito l’accensione del fuoco e Brando Giorgi ha espresso disapprovazione. Su playa Rafinada, invece, Elisa Isoardi ha cucinato un buon risotto al granchio per tutti. Pancia piena e sorrisi soddisfatti.

