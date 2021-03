"Dove le hai messe?" La battuta di Mara Venier scatena Matilda De Angelis. Il particolare hot a Domenica In

Giada Oricchio 21 marzo 2021 a

Siparietto tutto da ridere a “Domenica In” tra Mara Venier e l’attrice Matilda De Angelis: “Dove le hai messe?”.

Matilda De Angelis, 25 anni, ha incantato al Festival di Sanremo per la sua bravura e versatilità (ha presentato, cantato e recitato alla perfezione) e oggi, domenica 21 marzo, è stata ospite di Mara Venier per raccontarsi e presentare la serie tv su Leonardo da Vinci in onda su Raiuno. La giovane attrice ha rivelato di essere approdata al Festival di Sanremo al termine di un lungo lavoro di convincimento: “Lucio Presta temeva che fossi troppo sconosciuta, ma alla fine ha detto sì. Devo ringraziare Naomi Campbell che ha rinunciato per paura del Covid, se vuole rinunciare ad altro, io sono qui…”.

Poi la Venier ha ricordato che era stata scelta per la serie americana “Undoing” con Nicole Kidman e Hugh Grant, ma c’era un particolare che non le tornava. Divorata dalla curiosità, la conduttrice le ha domandato: “Senti, in Undoing ci sono scene in cui non nascondevi nulla… ecco, come dire, avevi un seno… ma dove le hai messe fija mia? Te sei dimagrita?!” e la De Angelis ridendo: “Eh, c’era il segreto, adesso posso svelarlo. Era un wonderbra di Victoria’s Secret, se non hai niente non fa miracoli, se hai un po’ fa effetto boom”.

Tra le due donne è stata subito intesa e una battuta ha tirato l’altra con Matilde De Angelis scatenata: “Come ci sono arrivata al provino per Undoing? Te lo dico in breve perché non posso attaccare un pippone di pomeriggio su RaiUno…” e ancora: “Non volevo fare il film con Stefano Accorsi, non mi sentivo preparata, sai io sono vergine… no, non ridere, non in quel senso… il segno zodiacale!”. Pirotecnica la conclusione della De Angelis: “Il mio personaggio in Leonardo è Caterina da Cremona, un personaggio di fantasia, si tratta di una serie tv, non è un documentario, è una versione romanzata, serviva un occhiolino alla televisione, non è che si pò fa’ una rottura de palle su Leonardo da Vinci in tv”. Imbarazzo in studio e Mara Venier piegata in due dalle risate per la gaffe. “E’ colpa tua, mi hai messo a mio agio e mi sono lasciata andare” ha concluso l’attrice.

