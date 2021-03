Battuta hot di Iva Zanicchi. Cosa dice sul seno di Elettra Lamborghini

Giada Oricchio 19 marzo 2021 a

All’Isola dei Famosi, giovedì 18 marzo, Iva Zanicchi si lascia andare a una battuta hot su Elettra Lamborghini: “Sai come si dice a Bologna?”.

Nella seconda puntata dell’adventure game di Canale 5, Ilary Blasi si è collegata con Elettra Miura Lamborghini, ancora in quarantena per la positività al Covid-19: “Eccoci con la terza opinionista, tutta maculata e molto animalier”, “Barcollo, ma non mollo. Ho visto Fariba, manda me una settimana in Honduras con Fariba e Ubaldo” ha scherzato l’ereditiera prima di salutare Zorzi e la Zanicchi.

E proprio la cantante emiliana non ha trattenuto un apprezzamento colorito: “Elettra, amore, guarda là, a Bologna si dice: sensa tete…eh...”. La Blasi ha rincarato: “Ne ha portate un po’, ha portato due amiche”. In effetti, la Lamborghini indossava un abito con uno scollo molto profondo sul seno e l’inquadratura a mezzobusto lo metteva in risalto.

Una serata in chiaroscuro per la battutista Iva Zanicchi che poco dopo ha avuto un’uscita infelice. Tommaso Zorzi aveva indicato nello zabaione un potente afrodisiaco e l’artista: “No, io credo che il riso sia afrodisiaco, guarda i cinesi quanti sono”. Una spiritosaggine accolta con imbarazzo in studio e con tante polemiche in Rete dove è nato il movimento #StopAsianHate per fermare l’ondata di razzismo anti-asiatico che sta preoccupando gli Stati Uniti. Gli episodi di violenza su asiatici americani sono legati alla retorica che incolpa la Cina per la diffusione del Covid-19.

