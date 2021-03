Alta tensione all'Isola dei Famosi, Akash Kumar "aggredisce" Zorzi. Poi va in nomination con la Melillo

19 marzo 2021 a

Tensione all’Isola dei Famosi, giovedì 18 marzo: Akash Kumar minaccia di abbandonare dopo aver polemizzato con l’opinionista Tommaso Zorzi: “Stai calmo, io non faccio il trash da reality”. Il visconte Ferdinando Guglielmotti è il primo eliminato, ma resta su Parasite Island. In nomination Angela Melillo e Akash Kumar, mentre ci sono quattro nuovi ingressi: Brando Giorgi, Valentina Persia, Giuseppe Braida e Miryea Stabile.

Ilary Blasi, luminosa in pantalone e top incrociato rosso fuoco, apre la seconda puntata della quindicesima Isola dei Famosi con un minuto di raccoglimento per le vittime del Covid-19 di cui il 18 marzo ricorre la giornata nazionale di commemorazione. Poco dopo rassicura il pubblico sulle condizioni di salute di Roberto Ciufoli, ancora assente per l’infortunio alla spalla: “Non ha niente di rotto, appena starà meglio tornerà in gruppo” e incappa nel primo lapsus: “Vedremo chi deve abbandonare la casa, no… la casa no, la mettiamo da un’altra parte… vabbe’… l’Isola…”.

Elisa Isoardi vorrebbe già scappare dall'Isola. Addio al visconte "tantrico"?

I quattro nuovi concorrenti dell’Isola

In Honduras sono sbarcati i comici Valentina Persia e Giuseppe Braida per i Burinos e l’attore di nobile lignaggio Brando Giorgi e la vincitrice de “La Pupa e il Secchione” Miryea Stabile - clone di Francesca Cipriani - per i Rafinados. Tuttavia, Braida conferma la regola non scritta degli attori comici che non fanno ridere nei reality show dando subito lustro al programma: “Non mi butto dall’elicottero, mi sto ca**ndo addosso”. E Tommaso Zorzi: “Alè”.

Parasite Island e il mare che si muove

Fariba Teherani e Ubaldo Lanzo sono i due aspiranti naufraghi. Aspiranti perché teoricamente incapaci di fare un castello di sabbia, ma in pratica sono astuti: Fariba è stata l’unica isolana ad accendere il fuoco. Ha usato un assorbente e per questo ha rischiato la squalifica, ma è stata geniale. Nella seconda puntata i due, che si mal sopportano, hanno dovuto recuperare il cerino: Fariba remava e la barca non si muoveva, Fariba remava e la barca andava indietro, Fariba remava e raggiungeva il Nicaragua. Il loro supervisore, Maddaloni, era disperato: “Li tengo fermi altrimenti li ritroviamo a Mondragone”, Tommaso Zorzi ha notato che erano immobili e Ilary Blasi ci ha messo la ciliegina: “Ma no a me sembra...Ah no è il mare che si muove!”.

Burinos e Rafinados: tante antipatie a pelle

Elisa Isoardi è la leader dei Rafinados, Gilles Rocca quello dei Burinos, mentre Daniela Martani è l’anello debole e Ferdinando è il Visconte da stuoia. Tommaso Zorzi lo punzecchia: “I diesel non funzionano all’Isola, prima impari e ti dai da fare, meglio è” e quello: “Non credo che sei persone contemporaneamente debbano fare la stessa cosa”, “Anche perché se dormiste tutti e sei sarebbe un problema” lo zittisce l’opinionista. A seguire, la Blasi dà spazio al vittimismo di Daniela Martani che si sente discriminata in quanto vegana, ma nessun cenno alle corbellerie no vax nella giornata della memoria della vittime del Covid. E questo, francamente, è un insulto. Meglio parlare di Vera Gemma: 50enne sicura che l’ironia e l’autoironia salverà il mondo. La figlia d’arte è nel gruppo dei Burinos e ha osservato i rivali dal muro di palme che li separa: “Quando li andavo a spiare era come guardare la tv, mi annoiavo, andavo alle sei perché è l'ora della fiction, mi sono creata una finta tv live. Erano sempre ognuno per conto suo”. Elisa Isoardi, santificata sulla parola dopo 3 giorni di gioco, ha difeso il suo branco: “Non è vero siamo molto compatti e uniti”. Sempre a Vera si deve il battibecco con Angela Melillo, indispettita per la nomination, mentre in studio il baby fidanzato Jeda, 22 anni, trasecola per la vicinanza tra Awed e la sua Gemma: “Ho esperienza da offrire. Ho un complesso di superiorità, sono convinta di essere molto più figa di quello che realmente sono, alla fine ci credo talmente tanto che convinco gli altri”. Intanto, Francesca Lodo, che fa un bagno di umiltà definendosi “super buona, super generosa, super gentile” (ipse dixit) si guarda in cagnesco con Daniela Martani, un'altra che si lagna per la convivenza forzata ed è andata in un fazzoletto di spiaggia 3 metri per 2 con sconosciuti, blatte e paguri. Se gli uomini sembrano gentil farfalletta, le donne dell’Isola sono Sandokan.

Akash Kumar: Who?

Il concorrente dagli occhi trasparenti è inquieto. Si è innervosito perché il gruppo ha riconosciuto leader Elisa Isoardi, mentre nella sua mente credeva di essere il Re dell’Isola, ha chiesto ai compagni di nominarlo perché si sente isolato e vuole cambiare “branco” e infine ha aggredito l’opinionista Tommaso Zorzi. Akash ha partecipato a diversi programmi, tra cui Ballando con le Stelle, dove la giurata Selvaggia Lucarelli sollevò la questione dei suoi tanti nomi e cognomi: Pablo, Andrea, Akash. Un’apparizione televisiva e un nome diverso. Così ogni volta, tutte le volte. Durante la nomination, Tommaso Zorzi affronta l’argomneto: “Volevo un attimo chiarire…pare che tu abbia più nomi?” e il modello lo ha investito al pari di un tir in corsa: “Vabbè se vuoi fare la polemica di Selvaggia che è già stata fatta a Ballando con le Stelle e non voglio farla qua… Ti lascio… E’ tutto su Google. Ho già chiarito in un altro programma di talent, non reality che lo trovo trash, non c’ho voglia di questa roba di reality, questa polemica non la voglio fare. Non lo faccio qua. Ho un nome e mi chiamo Akash Kumar. Se facciamo ancora ‘sta polemica qua, ti lascio la parola. ‘Ste robe di reality… Non c’ho voglia. Voglio vivermela serenamente”. Zorzi ha mantenuto la calma, Ilary Blasi ha cercato di calmare l’animo dell’ambiguo Akash che ha proseguito: “No, parla a vanvera. C’è già stata questa roba in un altro talent che avevo fatto. Non lo chiamo reality, lo chiamo talent perché reality lo trovo un po’ trash. Però, Tommaso, vedo che… Tommy ci conosciamo da un paio di anni? Tu sai tutto il mio passato”, “Infatti io non conoscevo gli altri nomi, per questo ho domandato” ha chiosato Tommaso. Iva Zanicchi l’ha buttata sul ridere: “Io non lo conoscevo neanche come Akash” e il naufrago sempre più maleducato: “Siamo di due epoche diverse”. L’episodio ha talmente infastidito il concorrente che, una volta tornato in palapa, ha ribadito: “Il trash non mi appartiene, Zorzi deve calare un attimino le ali, parlare in modo decente, ho fuori una carriera che mi aspetta, qui lo possono dire che sono un ragazzo bravo e perbene, io mi sento a disagio e vorrei abbandonare, ho fuori una carriera che mi aspetta, con i rafinados non mi trovo, ho già vinto la mia Isola, ho già vinto con me stesso”. E’ tutto logico: odia i reality e va in un reality, non vuole fare il trash e fa i capricci in prima serata, ha una carriera che lo aspetta talmente tanto che va a naufragare in Honduras. Forse teme un secondo caos mediatico sulle sue diverse identità, dopo quello di Ballando.

Il punto Z dell’Isola dei Famosi

Tommaso Zorzi ha inaugurato una sua rubrica all’interno dell’adventure game: “Il punto Z”. E dunque: “Zero è il voto di Akash, zero simpatia, molto arrogante, si dà poco da fare nonostante quello che dica”; zanne sono quelle delle donne: “Terranno alto il livello delle faide, ci sono tante donne alfa. Gemma potrebbe anche arrivare alle mani, due extension te le strappa”; zabaione perché è afrodisiaco e vuole capire quali saranno le coppie dell’Isola e infine zavorra: "alcuni concorrenti rischiano di essere dei pesi morti, ad esempio Braida”.

Eliminato il Viscone Ferdinando Guglielmotti. Ma si ferma a Parasite Island

Guglielmotti perde il televoto contro Drusilla Gucci con il 62% dei voti. Non ha ingranato, al massimo ha trovato la posizione sulla stuoia ché di costruire capanne e pescare non ci pensa affatto. Tuttavia ha una seconda chance: restare a Parasite Island con Fariba e Ubaldo al posto dell’insegnante Maddaloni. In pratica una DAD di ciucci della sopravvivenza. La proposta della Blasi viene accolta dal Visconte con la stessa gioia di un teschio animale recuperato da Drusilla. E’ tramortito, fa il solito pistolotto sull’accettare con dignità l’esito del televoto, segue consueta opera di convincimento della conduttrice e batti e ribatti, il nobiluomo resta.

Prova immunità: il reebot di Mercedesz Henger

Vera Gemma vince la prova immunità resistendo in apnea più di Brando Giorgi e salva i Burinos dalle nomination, ma a scatenare i social è la sua resistenza: come Mercedesz Henger qualche anno fa, sta sott’acqua anche a prova finita. L’inadeguato inviato Massimiliano Rosolino se la dimentica e la lascia affogare nella tinozza, la Blasi la salva. A fine serata, ecco le nomination: al televoto eliminatorio finiscono Akash Kumar e Angela Melillo. Uno dei due uscirà lunedì 22 marzo.

Elisa Isoardi è già la regina sull'Isola dei Famosi. Ma partono le prime liti

