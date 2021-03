Il fidanzato-manager la lascia prima delle nozze, cosa svela Arisa

17 marzo 2021 a

Arisa spiega che il suo fidanzato Andrea Di Carlo l’ha lasciata perché domenica non l’ha nemmeno nominato nella sua intervista a Mara Venier a Domenica in. Ma lei se ne fa una ragione. E non sembra nemmeno una gran perdita, visto il ritratto che ne fa.

“L'amore insomma”. “Non dire niente”. Arisa dalla Venier, cosa si fa scappare

Dice che era molto possessivo, geloso di ogni altro rapporto: “non voleva condividermi con nessuno”. Invece lei gli aveva assegnato solo il posto di un bigné alla crema in un pasto luculliano: “Lui non può essere antipasto, primo e secondo; non può essere tutta la cena. Può essere il dessert. Se lo capisce presto, bene: io sono qua. Se lo capisce tardi, si arrangia”.

