Sanremo, Arisa torna sul palco con Mara Venier e si sfoga: “L'amore? Insomma...”

Iniziato in abbondante ritardo per via della messa di Papa Francesco celebrata in diretta tv su Rai1 da Erbil, in occasione del viaggio del Pontefice in Iraq, a Domenica In si esibisce per prima Arisa che, se possibile, canta ancora meglio di quanto fatto sul palco durante la manifestazione. E, infatti, riceve i complimenti, degli ospiti in sala e dello stesso Gigi D’Alessio, autore della canzone, in collegamento video.

A cosa si deve questo ardore particolare? Il titolo della sua canzone è “Potevi fare di più?” e Mara Venier le dice: "Ma non in amore. In amore va bene adesso, no?". E Arisa risponde con un emblematico "Ma… insomma...", lasciando intuire aria di crisi con il suo attuale compagno Andrea Di Carlo, manager di personaggi famosi, con cui dovrebbe sposarsi (il condizionale a questo punto è d’obbligo) dopo l’estate. "Ti dirò tutto domenica prossima in trasmissione" taglia corto Arisa, rivolgendosi alla Venier. Che non è di certo famosa per riuscire a mantenere i segreti. Bisognerà attendere, allora.

