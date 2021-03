Arisa choc dopo il flop di Sanremo. Così finisce fuori di seno

10 marzo 2021 a

a

a

Il flop a Sanremo deve aver giocato un brutto scherzo a Arisa. Eccola qui sui social mentre svela quello che pensa sul suo seno. E non è finita qui. La cantante rivolge ai suoi fan una domanda molto intima...

"Quando ero piccola il mio seno era un grande problema. Stasera mi guardavo allo specchio e pensavo a quanto mi piace adesso. È meno tonico di quando avevo 20 anni, e ha qualche smagliatura che adesso trovo deliziosa. Ho incontrato un uomo capace di ripetermi che sono bella un milione di volte al giorno e ho imparato dalla mia storia precedente che i complimenti non vanno rifiutati. In più Andrea adora la mia pancia e quando sto per incazzarmi mi fa ridere. Ho bisogno di qualcuno che mi faccia sentire bella perché mi affranca del dubbio di non esserlo ed è un problema in meno. Sentirmi apposto mi fa sentire più sicura di amarmi e di amare. Tutto il contrario di ciò che ci raccontiamo. E non parlo solo di un ipotetico partner. Tempo bello da passare con le amiche, persone di famiglia, gente con cui ci si trova bene. Il tempo che stringe, abbine cura. C’è tanto da vivere. Vi piacciono le mie tette?".

Sorpresa a Sanremo, ci sarà anche Michele Bravi. Il duetto con Arisa

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.