Arisa delusa dopo Sanremo: "Perché non ho vinto nemmeno quest'anno"

“Potevi fare di più”. La canzone di Arisa diventa un tormentone. L’artista, nata a Genova, ha partecipato al 71esimo Festival di Sanremo con il brano “Potevi fare di più”, scritto da Gigi D’Alessio, ma con scarsa fortuna in classifica. Per spiegare il risultato deludente, Arisa ha usato l’arma dell’ironia: prima a “Domenica In” poi su Tik Tok, ha giocato sul titolo della canzone. Ha coinvolto il maestro d’orchestra e in dialetto napoletano ha detto: “Ma se po’ sapè pecché non abbiamo vinto manco chest’anno? Tutti: vinci, vinci e invece...” e il maestro con coro: “Potevamo fare di più!”.

