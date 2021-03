Domenica in, Arisa piange con Mara Venier: il crollo dopo il video del fidanzato

14 marzo 2021 a

E' tra gli ospiti più attesi a "Domenica In" ma qualcosa va storto e alla fine Arisa intervistata da Mara Venier crolla e scoppia in un pianto liberatorio. La cantante, reduce del Festival di Sanremo, arriva negli studi Rai dopo aver promesso domenica scorsa la super intervista a Zia Mara, alla quale è legata da una profonda amicizia. La conduttrice di Domenica In rivela lo scoop delle cenette insieme a Milano prima che il Covid sconvolgesse le vite di tutti.

Parte l'intervista e la cantante è visibilmente emozionata: alle domande sull'amore tentenna e poi dribbla (come sempre). In realtà Arisa cerca in tutti i modi di trattenere le lacrime, ma già dal momento in cui si siede al tavolo, i telespettatori più empatici si rendono conto che è emotivamente provata. Problemi con il fidanzato? Quando parte il filmato in cui Arisa appare insieme ad Andrea Di Carlo, con il quale dovrebbe sposarsi il prossimo settembre, al rientro in studio la cantante crolla e scoppia in lacrime. "Alla fine non ci sei riuscita" esclama all'amica che è già pronta col pacco di cleenex. La Venier è sconcertata: "Rosalba ma perché piangi? Perché?". Poi le chiede: "Ma scusa questo ragazzo ti fa piangere?”. "No, lui è una bella persona - ribatte Arisa - spero che qualcuno riesca a decidere il meglio per me. A volte io non sono in grado”. Sai, ho fiducia nel cielo, qualcuno farà la scelta giusta per me".

Insomma, non risponde chiaramente. Sta di fatto, però, che quando Mara le chiede che cosa la fa stare bene nella vita lei risponde: “Cose piccolissime: le lenzuola che profumano, stare coi miei cani, cucinare bene, quando canto e mi ascolto e capisco di aver cantato bene, che mi emoziono io per prima. Mi fa stare bene le persone che ho vicino e mi piace che tutti siano contenti vicino a me”. E il fidanzato? Non pervenuto.

