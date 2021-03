C'è Posta per Te, Enrico perdona Elisabetta ma il suo sguardo dice tutto. Tradito e mazziato

Giada Oricchio 14 marzo 2021 a

A “C’è Posta per Te”, il people show di Maria De Filippi, in onda sabato 13 marzo, Enrico perdona e apre la busta, ma scatena il web e la cognata.

Elisabetta ha chiamato la trasmissione perché dopo 15 anni di matrimonio e due figli, il marito se n’è andato di casa perché lo ha tradito due volte, anche se non fisicamente. La De Filippi spiega che la psicologa che ha in cura Elisabetta sostiene che ha comportamenti infantili e cerca conforto e affetto in chi in realtà è disinteressato per colpa di alcuni traumi infantili.

La 45enne vuole chiedere perdono al marito e riprendere il cammino interrotto. Enrico è un gran lavoratore, uomo mite e compassato, dall'aspetto e dal carattere remissivo. Passa mezz’ora a bofonchiare che ama la moglie ma non si fida più ("è tosta, tostissima"), poi davanti a un articolato discorso sul senso della vita della De Filippi ammette che non ha il coraggio di aprire la busta perché teme di deludere il fratello e la madre contrari a un riavvicinamento con la sgarzulina Elisabetta.

Quasi in battuta Maria dice: “Se hai paura della loro reazione, glielo dico io” e l’uomo, 49 anni, la sorprende: “Ok, sì, mandali a chiamare”. Il pubblico in studio rumoreggia, la De Filippi ride sotto i baffi, ma esegue. Il fratello maggiore Vasco e la moglie entrano in studio, lui tira tutto l’arco: “Non c’è due senza tre, i fratelli rimangono, le mogli si cambiano”, ma garantisce che la decisione spetta a Enrico e che non gli faranno mai mancare il loro sostegno. E’ convincente come Pinocchio con Geppetto.

Enrico cincischia ancora un po’, balbetta, biascica ancora qualche sillaba e alla fine apre la busta. L’abbraccio con Elisabetta è simbolico: Enrico ha lo sguardo del condannato a morte, la sua espressione persa nel vuoto fa così tanto rumore da poter sentire i suoi pensieri cioè “ho fatto una ca**ata”. Alle sue spalle, la cognata si lascia sfuggire un più che scettico: “No, vabbe’” e i social crudeli scommettono sul terzo tradimento.

