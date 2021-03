C'è Posta Per Te, Gemma Galgani ci resta male: la frase su Giorgio e la cantonata

Giada Oricchio 13 marzo 2021 a

a

a

Gemma Galgani a “C’è Posta per Te”: dall’illusione alla delusione. La dama torinese, 72 anni, è la regina di “UominieDonne” da 10 anni: sogna un fidanzamento, ma colleziona due di picche e sfuriate con l’opinionista Tina Cipollari. Il suo grande amore è stato Giorgio Manetti, piacione fiorentino più giovane, noto alle cronache televisive con il soprannome de “il gabbiano”.

Belen da infarto a C'è Posta per Te. "I capezzoli..." la Littizzetto non si tiene

La storia finì perché lei non si sentiva abbastanza amata e glielo disse in studio anziché in privato, Giorgio incassò e chiuse. Era il 2016 e per tre anni e mezzo, la Galgani ha fatto centinaia di peana, spesso umilianti, per riconquistarlo. Tutti senza successo. Gli scrisse anche una lettera accorata, letta proprio a “C’è Posta per Te” e divenuta con il tempo pietra miliare del dating show. Ebbene, sabato 13 marzo, Maria De Filippi la manda a chiamare (insieme a Belen e Veronica Peparini per uno sketch con Luciana Littizzetto, nda) e il postino la intercetta in ascensore e la dama torinese per poco non sviene: “Oddio chi è? Veramente è per me? Che meraviglia! In puntata scoprirò chi mi manda a chiamare”. Il pensiero corre a lui, al “gabbiano”.

Ciclone Littizzetto a C'è Posta per Te. Show con finale agrodolce

Gemma Galgani, tutta acchittata, irrompe in trasmissione vispa e speranzosa. Maria De Filippi le chiede se ha idea di chi possa essere e lei con due luminarie al posto degli occhi e con voce impastata dall’emozione: “Ma chissà chi è... magari qualcuno a cui ho mandato una lettera tanto tempo fa… però non saremmo qui in tre”. Cioè la famigerata missiva del 2016. Dunque, dopo ben 5 anni, Gemma pensa davvero che “certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano”, pensa sul serio che dall’altra parte della busta ci sia il brizzolato Giorgio Manetti, ma la realtà si chiama Luciana Littizzetto. Il sogno svanisce e il volto si trasforma in una maschera di delusione, mentre il cuore di pietra del web impazzisce dall'ironia.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.