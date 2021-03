Belen Rodriguez, vestito da infarto a C'è Posta per Te. "Capezzoli sparati", la Littizzetto non si tiene

Giada Oricchio 13 marzo 2021 a

a

a

Belen Rodriguez da infarto nell’ultima puntata di “C’è posta per Te”, il people show di Maria De Filippi, e Luciana Littizzetto scherza: “Capezzoli sparati eh”.

Video su questo argomento "Se la mangia di baci". Il video privatissimo di Belen Rodriguez e Antonino Spinalbese

Belen Rodriguez si presenta nello studio di “C’è Posta per Te” con un abito rosa cipria castigatissimo: ampio, morbido, lungo e girocollo. Ma, c’è un ma: i capezzoli bucano il tessuto rendendo l’otufit molto sexy. Luciana Littizzetto non si lascia scappare l’occasione: “Ti faccio i complimenti per questo vestito di pelle di salsiccia. Lei non ha un seno, ha i capezzoli sparati”.

Tutti pazzi per la figlia di Belen, ma il fidanzato non riesce a contenersi

Belen replica: “Sai, c’ho riflettuto, ho provato con i copri capezzoli, ma non c’era verso e quindi li ho lasciati così liberi, in vista, ma se li vuoi, puoi prendere i capezzoli finti, quelli di gomma” e la Littizzetto: “Datemeli subito!”.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.