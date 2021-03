C'è Posta per Te, chi chiama Luciana Littizzetto per trovare l'amore. Show con confessione agrodolce

Giada Oricchio 13 marzo 2021 a

Luciana Littizzetto manda a chiamare Belen Rodriguez, Veronica Peparini e Gemma Galgani nell’ultima puntata di “C’è Posta per Te”, sabato 13 marzo, su Canale 5. E finisce con una confessione dolceamara.

Maria De Filippi apre l’ultima puntata del people show "C'è Posta per Te" con uno sketch di Luciana Littizzetto. L’attrice comica prende in giro l’amica Maria: “Se tutti lavorassero come te ci sarebbe il ponte da Messina a Bolzano. Sei in forma: bevi acqua e acido ialuronico?” e fa un lungo monologo sull’amore in età adulta e ai tempi del Covid: “Sono una figa asintomatica, non ho i sintomi classici della figheria e non ho il cu*o che parla, ma la mia carne è potente, raglia. Le nuove 50enni sono le 30enni con la sciatica. Mi sono iscritta a Tinder. Sai cos’è? Non è Tinder Bueno. Il mio nickname è Pilly Patata. Ho tirato su una paranza di pirla…”. La Littizzetto si è iscritta davvero e ha ricevuto una serie di risposte così incredibili (“ti piace il tonno? Io potrei essere il tuo pinna gialla”, “Sono sposato, è un problema?”) da sembrare false, invece sono autentici casi umani.

La De Filippi per “aiutare” la comica torinese a trovare l’amore fa intervenire Belen (il suo abito ha mandato in tilt i social) fidanzata con Antonino, parrucchiere di 10 anni più giovane, Veronica Peparini, fidanzata con Andreas Muller più piccolo di 25 anni e l’immarcescibile Gemma Galgani che tra i suoi corteggiatori ha avuto il baby Nicola Vivarelli, 45 anni di meno. Lucianina, come la chiama Fabio Fazio, è una raffica di battute: “Belen posa nuda, però per fortuna non va a cavallo (riferimento a Wanda Nara, nda), è fidanzata con un parrucchiere, come fidanzarsi con Noè durante il diluvio universale”.

Non risparmia Veronica e Andreas: "Lei era la sua insegnante, da Amici a Tro**amici", ma le frecciatine più pungenti le riserva a Gemma Galgani che entra con vocina da finta meravigliata e solito fare cerimonioso: spera che dall'altra parte della busta ci sia l’indimenticato ex Giorgio Manetti. Quando vede la Littizzetto è delusa anche perché è costretta a incassare: “Lei si chiama Gemma Galgani, ha due punti GG. Hai gli ormoni che vanno al contrario, tra un po’ le faranno girare il Tempo delle mele cotte. Ti apposti fuori alla Motorizzazione dove prendono la patente?”. La De Filippi mostra le foto dell’ex corteggiatore Nicola Vivarelli, 26 anni, e Belen incredula domanda a Gemma: “Io sono la più disciplinata. Ma avete fatto sesso?!”, "no perchè è partito" risponde la Galgani dimenticandosi che non si sono nemmeno mai baciati. Si gioca e si ride, ma alla fine la Littizzetto fa una tenera confessione: “In realtà sono un po’ invidiosa… vorrei tanto essere innamorata anch’io”.

