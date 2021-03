Verissimo, Dayane Mello sul fratello Lucas morto: “Era il suo momento”. In studio cala il gelo

Giada Oricchio 06 marzo 2021 a

a

a

Dayane Mello choc a “Verissimo”: “Era il momento di Lucas”. Nel programma di Silvia Toffanin, la modella brasiliana, quarta al GFVip 5, ha dichiarato di non aver mai sperato davvero nella vittoria: “Dayane non è fatta per tutti, ma per pochi. Non vado d’accordo con chiunque. Non volevo la finale, però sono stata la prima finalista a un mese dalla fine e lì mi sono sentita più libera. Pensavo di fare 16 puntate non di più”. In realtà, di notte, la Mello faceva i conti con Samantha De Grenet sulla possibilità di battere gli altri concorrenti e aggiudicarsi il reality show.

Jo Squillo disintegra Amadeus e Fiorello: non basta una parrucca per imitarci

Dayane, personalità complessa e scaltra, in bilico tra l’essere una guerriera e una statua di argilla sotto l’acqua, ha stupito per la rassegnazione con cui ha accettato la morte del fratello Lucas che il 9 marzo avrebbe compiuto 27 anni: “Lucas è mio fratello da parte di mio papà e sua moglie, sono convinta che il suo percorso qui fosse già finito, che il volere di Dio fosse quello, che la sua vita fosse terminata. Io sono molto credente e voglio pensare che è in un posto migliore. Nella casa del Grande Fratello non ho capito cosa stavo vivendo, ho cristallizzato il dolore. Ho scelto di non uscire perché Sofia mi avrebbe visto triste, ho deciso di rimanere e trovare la forza dentro di me. Sono convinta fosse la scelta giusta: quando ho rivisto Sofia ero molto più forte. Non potevo tornare a casa e ho voluto proteggere mia figlia che non vedevo da tre mesi. I miei coinquilini sono stati fantastici, mi hanno coccolato e messo da parte il gioco”.

Incubo Covid al festival: positiva una ballerina, è il sesto caso

Tribolato il rapporto con la madre a causa di un’infanzia misera e infelice: “Sono stata una figlia non desiderata e sarà una ferita eternamente aperta, ma ho perdonato mia mamma, lei non ha avuto un goccio della mia fortuna, se vuole il mio affetto lo avrà. L’ho sentita e appena posso andrò in Brasile con Sofia”.

Zorzi, la bomba dopo la finale del GF Vip. Distrutte Ruta e Salemi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.