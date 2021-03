Sanremo 2021, la finale parte col turbo. Amadeus è "negativo", Fiore fa Little Tony

06 marzo 2021 a

La quinta ed ultima serata del 71esimo Festival di Sanremo è partita a gran velocità: dopo meno di mezzora dall’inizio si sono esibiti già quattro artisti. Per l’esibizione di Irama, chiuso in quarantena in albergo, per la terza volta è mandata in onda la stessa esibizione della sua prova generale.

E che dire dei mazzi di fiori? La prima sera sono stati consegnati con una specie di carrello da ospedale, poi da un valletto con tanto di guanti e stasera a mani nude direttamente da Amadeus “Ho fatto il tampone un’ora fa, sono negativo. Come tutti qui”. Fiorello, che non si è visto per la prima parte della manifestazione, compare subito dopo le esibizioni a raffica e - indossando un chiodo rosso a frange, alla Little Tony - canta un medley di vecchi classici. Forse si è stancato di fare da spalla e si è voluto riprendere il palco? E sui social chiedono il codice per votare Fiorello come vincitore indiscusso di questo festival.

Al termine dell’esibizione, Fiorello ricorda che Amadeus ha detto in conferenza stampa che questo sarà il suo ultimo festival. E fa il suo personale augurio al presentatore del prossimo anno: «Vi auguro una platea piena di gente ovunque, là sopra, in mezzo all’orchestra. Fuori dall’Ariston ci devono essere milioni di persone, ospiti internazionali. Dovrà essere un festival pieno di gente, ma deve andare malissimo. Ma male, male, male. Ve lo auguro con tutto il cuore».

