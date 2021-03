Verissimo, Silvia Toffanin fa confessare Dayane Mello: “Non è vero che amo Rosalinda”

Giada Oricchio 06 marzo 2021 a

Silvia Toffanin ha intervistato a Verissimo l’incostante Dayane Mello spazzando via le ambiguità sul rapporto con Rosalinda Cannavò con una domanda diretta: “Era amore o amicizia? Non sei stata chiara” e l’ex gieffina: “Adesso lei è molto fredda, ma nella casa è stata il mio punto di riferimento, il rapporto però è stato molto altalenante, abbiamo due approcci diversi con le persone, è stata un’amicizia molto forte. Non sono lesbica, ho fatto le mie esperienze, so cosa mi piace. Nei primi due mesi il legame era molto intenso anche se non sono andata avanti per paura e per mia figlia a casa. Ma non l’ho mai amata, è stato un sentimento forte di amicizia. Per me conta l’amore, se uomo o donna non importa”.

E allora Silvia Toffanin strappa via il velo di buonismo: “Entrambe avete preferito non incontrarvi insieme in studio come vi avevo proposto. Perché?” e Dayane ammette: “Rosalinda sta vivendo un amore con Andrea Zenga e io nel frattempo ho legato con Samantha. Lei non ha capito la nomination, ma se fosse andata oltre io ora sarei qui con lei, invece non l’ha capito e per questo oggi non siamo qui insieme. Davanti all’amicizia ha messo le dinamiche del gioco. Non ha capito che volevo essere considerata nel momento in cui si è avvicinata a Zenga, invece io sono stata l’ultima a sapere e mi sono sentita trascurata. Se ci rivedremo? Io ci sono”.

