Clamoroso al Grande Fratello vip. Pianti e lacrime, Dayane Mello eliminata così

Giada Oricchio 02 marzo 2021 a

a

a

Eliminazione clamorosa nella finalissima del Grande Fratello Vip, lunedì 1 marzo: Dayane Mello sconfitta da Pierpaolo Pretelli. Tanto tuonò che piovve: la modella brasiliana, eletta finalista oltre un mese fa e dunque immune, si è piazzata quarta appena è stata rinominabile.

Fuori al televoto flash “Chi vuoi eliminare?” con Pretelli (68% contro 32%). Un’uscita che ha fatto esultare i social, in particolare Twitter, dove la Mello non era particolarmente amata per l’incostanza, la contradditorietà e i giudizi denigratori sul privato degli altri concorrenti. Ha provato a eliminare l’altra donna alfa del GF, Stefania Orlando, in ogni modo e alla fine è stata lei ad abbandonare la casa per prima e piazzarsi ai piedi del podio.

Dayane ci è rimasta malissimo, dalla sua espressione era chiaro che non se lo aspettasse e ha salutato in fretta e furia Tommaso, Stefania e Pierpaolo. Tuttavia, poco prima, aveva abbracciato il suo più grande successo: la figlioletta Sofia. Dopo sei mesi di lontananza, la piccola, fotocopia in miniatura della mamma, le ha buttato le braccia al collo e non si è più staccata, come un koala da un Baobab. Con vocina flebile le ha sussurrato: “Mamma, mi sei mancata tanto. Non ci lasciamo più. Ti amo tantissimo… dai che magari vinci. Adesso andiamo in albergo e stiamo insieme Non mi devi abbracciare solo stasera, per sempre”.

La Mello è scoppiata a piangere e l’ha baciata senza sosta, ma Sofia, carattere spigliato, le ha strappato un sorriso: “Per venire da te ho fatto il tampone… che fastidio... Cosa non faccio per te?!”. Alfonso Signorini è apparso sul ledwall mentre si asciugava le lacrime: “Vorrei che non finisse mai questa pagina”. Poi alla famiglia italiana di Dayane (in passerella ci sono Attilio e Simona, i genitori di Stefano Sala, padre della piccola Sofia, con il quale Dayane non va d’accordo) si sono uniti il fratello Giuliano e il padre per un fugace saluto dal Brasile.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.