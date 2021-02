Grande Fratello Vip, Dayane Mello e il caso dei voti dal Brasile

Giada Oricchio 26 febbraio 2021 a

Questa sera su Canale 5 è tempo di semifinale per il Grande Fratello Vip 5: dopo le tensioni e le accuse, Tommaso Zorzi e Dayane Mello hanno fatto pace, mentre le opposte tifoserie soffiano sul fuoco della reciproca scorrettezza.

Dayane Mello, nel corso dell’ultima diretta del GFVip, per sua stessa ammissione, ha deciso di spiazzare tutti mandando al televoto eliminatorio Rosalinda Cannavò, l’amica di cui si era appena detta innamorata. Per gran parte del pubblico un imperdonabile autogol. Ha fatto scontrare Rosalinda con Stefania Orlando a 48 ore dal liberi tutti e dopo aver esercitato ferocemente il suo diritto di critica contro Tommaso Zorzi per aver nominato (il voto era ininfluente, nda) Maria Teresa Ruta a tre settimane dalla finale. Si è giustificata dicendo che, secondo lei, la Orlando non merita la finale e che negli ultimi tempi l’amicizia con Samantha De Grenet era più forte e salda di quella con Rosalinda nonostante si fosse frugata l’anima e avesse trovato il coraggio di dichiarare l’amore saffico.

Spesso Dayane Mello ha sconcertato telespettatori e coinquilini con fantasiose ricostruzioni e piroette linguistiche tese a purificare l’immagine da ogni calcolo o tattica. Ebbene, ci è arrivata una email con la richiesta di riportare gli “insulti di Tommaso e Stefania a Dayane perché non è stato fatto e non devono passare sotto silenzio”. Tuttavia vanno premesse tre cose: non è corretto sostenere che le dichiarazioni di Tommaso e Stefania non siano andate in onda perché si sono viste live su Mediaset Extra, nelle varie clip sui social dove i fandom hanno espresso in maniera aspra il proprio disappunto e nella puntata della semifinale. Vero è, invece, che tante offese di Dayane Mello a Tommaso e Stefania non sono mai state trasmesse (ad esempio “malato mentale, che pa**e le crisi di ansia”). Al contrario, è importante è il riferimento alla stampa estera cioè quella brasiliana.

I connazionali della Mello accusano il reality italiano di xenofobia e pressioni psicologiche trasformandosi in un bacino oceanico di voti che il regolamento del format Endemol vieta espressamente e che ha posto la questione, mai risolta, del televoto “truccato”. Orbene, veniamo al video che ci è stato inviato e vediamo la lava uscita dalla bocca di Tommaso Zorzi che avrebbe ricoperto di depositi alluvionali Dayane Mello. L’influencer milanese (a scanso di accuse di partigianeria si precisa che non si intende proporlo Beato da reality di Cinecittà) è dichiaratamente omosessuale e, avendo sofferto sulla sua pelle la discriminazione, ha espresso perplessità sul coming out dell’incantevole modella (Imma Battaglia, attivista LGBTQ lo ha definito “una forzatura patetica e con tanti stereotipi”). Ecco le parole pronunciate da Zorzi con decibel da musica da camera: “Non mi fare la morale sull’amicizia che ne sai meno di niente, dici di amare Rosalinda e poi la nomini. Ti inventi le stron**te, umanamente zero. Come può strumentalizzare il sentimento con Rosalinda? La me**a che mi sono preso io per la mia sessualità, tu non te la sei presa. Non fai la moderna al GF, la fai nella vita” e ancora: “A mio personalissimo avviso l’amore per Rosalinda è una ca**ta, venire qui, fare la figa e dire ‘sono mezza lesbica mi sta sul ca**o’, mi dà fastidio. Mi sembra una mancanza di rispetto. Tu hai detto che ti saresti fatta Nardi, Francesco, Denis, Rosalinda, lo hai detto tu!”.

Stefania Orlando, l’altro Cerbero, sempre nella notte incriminata, ha affermato con tono più veemente: “Dayane sei falsa dalla testa ai piedi, ti sembra carino dirmi che non merito la finale? Che faccio pena? Pur di colpire me, sacrifichi la tua amica. Hai detto che sei innamorata per giustificare il tuo comportamento”. Nel video tagliato e montato, giunto via email, si vede Dayane Mello difendersi senza gridare alle vessazioni: “La amavo, in passato, che ca**o ne sapevo che usciva, a casa c’è mia figlia e non voglio parlarne”. Poi ha mostrato le gengive e con aria sprezzante ha ribattuto di non essere mezza lesbica e ha intimato a Tommaso: “stai attento a quello che dici”.

La mattina successiva c’è stato un altro scontro: la modella ha definito Rosalinda “insensibile e indelicata” per aver lasciato dormire da sola la De Grenet. Zorzi, secondo l’iconografia dei fan e dei detrattori, avrebbe tuonato peggio di Zeus con Era: “Non parlare di indelicatezza tu che qui dentro sei stata la persona più indelicata. Di umanità ne ho vista ben poca da parte tua”, la coinquilina ha reagito: “La verità è che ti rode che probabilmente Stefania non ci sarà in finale” e Zorzi capace di smontare gli interlocutori come fossero un mobile dell’Ikea (cit.): “Il tuo su Stefania è un pensiero malato e mi dispiace veder soffrire Rosy. Ti approfitti di questa storia tra persone dello stesso sesso, prova la discriminazione e poi parla”. Dayane Mello si è arroccata su un “che ca**o dici? Sei un bambino. E Stefania gioca sporco, mi rode se arriva in finale”, poi si è lasciata prendere da un gocciolante sconforto. A seguire, su spinta del Confessionale, Zorzi le ha chiesto scusa per la crudezza con sui si era espresso e così pure Stefania che l’ha invitata ad archiviare la burrasca. Fine del video. Noi aggiungiamo il nuovo valzer di scuse di Dayane Mello a Stefania Orlando: “Non penso che non meriti la finale, sei una gran donna”. E adesso ognuno può farsi la propria opinione sugli accadimenti.

Per completezza, le immagini giunte via email sono state epurate dalle cattiverie dette e rimangiate dalla coriacea Mello, delle incongruenze e delle contraddizioni della 31enne turbolenta e instabile come un cielo che di lì a breve farà scorrere pioggia a torrenti sui vetri. Qualche esempio: ha detto che l’amore per Rosalinda era passato però la confessione a Pretelli (“io la amo, capisci?”) risaliva a domenica, giusto in tempo per la puntata; ha gettato fango sugli autori facendo intendere che le hanno estorto quelle affermazioni (“Loro sono bravi a manipolare”); ha sostenuto che non voleva venisse fuori perché ha una figlia, ma non si è peritata di dirlo in pubblico; ha sottolineato di aver amato una donna però all’ex gieffino Giacomo Urtis ha detto: “Io non capisco come è possibile che alla gente prima piace un uomo poi una donna, poi uomo… non capisco”; ha declamato amore per Rosalinda e in contemporanea le proponeva il fratello. Stranezze di una donna temprata e fragile che, sprofondata sul divano, ha studiato capriole strategiche. Ha picconato il personale dei coinquilini (citofonare Gregoraci, Orlando, Cannavò, Zorzi, Oppini e Zelletta), ha scambiato la causa con l’effetto (se insulti per prima, è lecito aspettarsi una risposta) e ha voluto bene a tutti e a nessuno. E’ stata una giocatrice e ha gettato il cuore oltre il muro di Cinecittà per non sentire il dolore per il fratello però alla fine la “villain” del GFVip, mai convincente fino in fondo nelle sue acrobatiche giustificazioni, si allungano le ombre degli sgambetti poco sportivi in stile Marquez-Rossi.

