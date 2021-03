Sanremo 2021, Jo Squillo disintegra Amadeus e Fiorello: non basta una parrucca per imitarci

Carmen Guadalaxara 06 marzo 2021 a

Boccone amaro per Jo Squillo che non ha gradito l’esibizione di Amadeus e Fiorello sul brano “Siamo donne” il brano-manifesto presentato a Sanremo insieme a Sabrina Salerno nel 1991.

“Se si vestivano da drag queen almeno sarebbe stato uno spettacolo, non basta una parrucca per cantare quella canzone, per cantare quella canzone ci vuole cultura. Con quella canzone abbiamo lasciato un segno, abbiamo fatto la storia, ma la storia si rispetta. Quella sera – commenta la Squillo - di 30 anni fa raggiungemmo un record di ascolti di 17 milioni di spettatori, non so chi altro lo abbia fatto".

La quarta serata rianima Sanremo: 11.115.000 spettatori e 43,3% di share

"Potrei leggere i tanti messaggi arrivati su Instagram: sono stati massacrati - ha detto ancora Jo Squillo - Qualcuno ha anche scritto “se li querelate vincete di sicuro”, ma ci mancherebbe, sono troppo artista per pensare di mettere tutto in mano a degli avvocati, e non penso assolutamente che ci sia stata derisione, il fatto è che a loro, inconsapevolmente, quella cultura, quell'attenzione al femminile manca”.

