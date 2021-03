Fiorello con la corona di spine fa il quadro di Achille Lauro

05 marzo 2021 a

Arriva l’atteso momento del “quadro” di Achille Lauro che, vestito da sposa, entra con la bandiera dell’Italia cantando “Me ne frego” - con tanto di bacio sulla bocca al suo bassista Boss Doms - e poi canta “Rolls Royce” con Fiorello.

**Sanremo: Ibra ironizza su lunghezza festival, 'troppa gente in campo, rischiamo squalifica'**

In questa penultima serata del festival, lo showman si “infiltra” nel quadro di Achille Lauro vestito in total black con una corona di spine nere. I social sono in visibilio. “Da che scoglio hanno staccato Fiorello?” scrive un utente, alludendo al fatto che somiglia a un riccio di mare. “Fiorello fantastico. Sta praticamente portando sulle sue spalle il Festival” scrive un altro. Quando è il momento di lasciare il palco, Fiorello non si schioda: «Sono un olio… sono un quadro … deficiente… non posso muovermi… fammi portar via!» e viene caricato di peso da tre assistenti. Ma non prima che i fotografi abbiano immortalato la scena con cui, c’è da giurarci, nei prossimi giorni verranno creati tantissimi e divertentissimi meme.

