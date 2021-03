Sanremo 2021, "Il Farmacista" di Max Gazzè diventa Salvador Dalì

05 marzo 2021 a

Max Gazzé, sul palco di questo 71mo festival di Sanremo con la sua canzone “Il farmacista” si è presentato vestito come Salvador Dalí, per alcuni artista pazzo per eccellenza. Nella sua prima esibizione, invece, era vestito da Leonardo. Un artista che celebra altri artisti? Chissà qual è il vero intento. Stasera, comunque, ha sorpreso tutti con una giacca di velluto viola con il nome Dalí stampato sulla schiena, il panciotto, il bastone e un fiore nei capelli. Inconfondibili poi, i vistosi baffi caratteristica peculiare del poliedrico artista spagnolo. E manda in tilt Twitter: “Più che Dalí mi ricorda Ciccio Ingrassia in Amarcord”, scrive un utente. “Max Gazzé un po' Dalí un po' Frassica” rincara un altro. Ma in molti lo hanno apprezzato e ne hanno riconosciuto la “genialità”.

