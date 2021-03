Sanremo, Gaudiano vince le Nuove proposte e si commuove ricordando il padre scomparso

05 marzo 2021 a

A vincere la categoria Nuove Proposte della 71ma edizione è Gaudiano con la canzone “Polvere da sparo”. «Dedico questa canzone a mio padre, che due anni fa è andato via, alla mia famiglia e alle persone che mi hanno permesso di essere qui. Grazie a tutti» commenta emozionato il cantante foggiano.

Gli altri finalisti sono Davide Shorty (arrivato secondo, con la canzone “Regina” ma che si è aggiudicato il premio “Lucio Dalla”), terzo Folcast con “Scopriti” e quarto Wrongonyou che con la sua canzone “Lezioni di volo” conquista, però, il premio della critica “Mia Martini”. Una grande soddisfazione. Partiti in 961 sono arrivati in quattro sul palco. «Sarà un grande successo per ognuno di loro, ne sono convinta. Vi auguro tutto il meglio» commenta il direttore d’orchestra Beatrice Venezi, “madrina” dei ragazzi di Sanremo Giovani.

