Da "Franci" a "Cucciolo", la Palombelli svela i nomignoli di Rutelli nell'intimità

05 marzo 2021 a

a

a

A salire sul palco di questa quarta e penultima puntata del 71mo festival di Sanremo è la giornalista Mediaset Barbara Palombelli, questa sera in qualità di co-conduttrice. Amadeus e Fiorello la accompagnano giù per la scala e, prima di farle presentare Noemi e la sua canzone “Glicine”, la giornalista - moglie dell’ex sindaco di Roma Francesco Rutelli - si lascia convincere dal diabolico duo a rilasciare qualche confessione privatissima. «Ma tu come lo chiami tuo marito in intimità?» le chiede maliziosamente Fiorello. E lei: «Qualche volta lo chiamo Francy, ma così ci chiamo anche mio nipote. Ebbene sì, sono una “nonna valletta”. Altrimenti lo chiamo “cucciolo”».

Video su questo argomento Fedez-Michielin, flop solo sul palco: l'altra classifica che ribalta tutto

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.