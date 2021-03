Sanremo, Fiorello risponde al "piccione" di Draghi: ora vaccini per tutti

03 marzo 2021 a

In diretta dal teatro Ariston di Sanremo, la seconda serata della 71ma edizione del Festival inizia con le solite gag tra Amadeus e Fiorello. La prima “vittima” della loro comicità il il neo-presidente del Consiglio Mario Draghi che avrebbe inviato un messaggio di ringraziamento ai due dopo la prima puntata della kermesse.

Così, visto che notoriamente il premier, non usa i social, Fiorello tira fuori il messaggio di un piccione viaggiatore. Che ci sarà mai scritto? Ecco il testo: “Grazie ieri sera mi avete fatto abbassare lo spread, il mio gruppo preferito sono stati i Bundesbank”, scherzando sull’omofonia con il gruppo musicale pugliese Boomdabash, che però non è in gara.

Fiorello approfitta del “finto messaggio” del Governo per rilanciarne uno suo, questa volta in chiave molto più seria: "Voglio fare un appello ai grandi, quelli che ci governano, ovvero di organizzare quanto prima una campagna vaccinale potente. Vogliamo vaccinarci tutti, affinché questo incubo finisca presto".

Fiorello oggi era apparso emozionato in conferenza stampa pensando a come i giovani stanno vivendo questo lungo periodo di chiusure e restrizioni. "Ho una figlia adolescente e soffro per lei. Per me il momento più bello della vita era la ricreazione, era andare al cinema il pomeriggio con gli amichetti, era aspettare la più bella della terza C per poterla vedere quando usciva da scuola. Sapere che a mia figlia, appena diventata adolescente, tutto questo è negato, mi fa dolore. Perché in lei vedo tutti gli adolescenti. E il brutto è che si stanno abituando. Credo che per tutti i genitori adolescenti questa è una sofferenza. Non posso vedere una ragazzina adolescente chiusa in casa dalla mattina alla sera", aveva detto in conferenza stampa. Anche stasera lo showman è tornato sull'argomento e rivolgendosi ai giovani ha detto che avranno indietro questo tempo perduto per la pandemia.

