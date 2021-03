Pausa dal Covid, Matteo Bassetti e signora asfaltano Sanremo: Fiorello sembrava mio nonno

03 marzo 2021 a

Per un giorno non ha parlato di virus e vaccini, Matteo Basseti, direttore della Clinica di Malattie infettive dell’ospedale San Martino di Genova, che con la moglie Chiara è intervenuto a Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1. La coppia in qualità di "gruppo d'ascolto" del Festival di Sanremo per la trasmissione condotta da Geppi Cucciari e Giorgio Lauro non ha lesinato critiche alla serata sanremese sparando a zero sul bersaglio grosso, ovvero Fiorello.

Per la signora Chiara “i migliori sono stati Madame e i Maneskin, mentre per suo marito le interpretazioni più riuscite “sono state quella di Annalisa e di Fedez e Francesca Michielin”. I 'Bassetti's' hanno entrambi apprezzato i conduttori Amadeus e Fiorello, ma sul look di Fiorello il virologo ha avuto qualche dubbio: “non mi è piaciuto lo smoking di Fiorello, un po’ 'bragamolla', sembrava quello del mio bisnonno...” E per sua moglie? “Fiorello l’ho trovato un po’ invecchiato, anche il baffetto non mi è piaciuto, è affascinante ma un po’ personaggio anni ’50”.

Parlando di cose più serie, Bassetti ha promosso i protocolli anti covid messi in campo al Festival: “l'ambiente mi è sembrato ipersicuro, tutti i protocolli mi pare siano stati rispettati”.

C'è dibattito sulla possibilità che Irama, il quale ha avuto contatti con persone positive al Covid, possa tornare sul paco del Festival entro sabato. Lei cosa ne pensa? “Bisognerà vedere il protocollo, che io non conosco fino in fondo. Se dopo 4 o 5 giorni di contatto fa un test rapido e va bene potrebbe esser ragionevolmente liberato”, ha concluso il professore a Un Giorno da Pecora. Intanto questa sera Irama sarà in gara, anche se soltanto con il video delle prove generali all'Ariston. Per sabato si vedrà.

