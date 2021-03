Fedez canta con un filo di voce. Cosa si nasconde dietro il duetto con Francesca Michielin

Sullo stesso argomento: Sanremo: bookmaker scommettono su Orietta Berti ultima

Giada Oricchio 03 marzo 2021

a

a

La performance canora di Fedez emozionatissimo, ai limiti dello svenimento dietro le quinte del teatro Ariston dove si svolge il Festival di Sanremo, ha fatto il giro del web. Il duetto con Francesca Michielin sulle note di "Chiamami per nome" è apparso debole nelle strofe intonate da Fedez con un filo di voce.

L'ansia gli ha tagliato le gambe, ma secondo "Dagospia" ci sarebbe dell'altro. Il sito di Roberto D'Agostino riporta che il marito di Chiara Ferragni ha avuto "seri problemi durante le prove". Ed ecco il retroscena: "Non riusciva ad andare a tempo con l'orchestra. Ha impiegato 1h e mezza per fare le prove (a differenza degli altri partecipanti che ci hanno messo 20 minuti). Alla fine la questione si è risolta mettendo nell'auricolare di Fedez la base registrata e non quella dell'orchestra, sennò sarebbe stato un flop". E un'altra rivelazione piccantina: "P.S. si dice che sia così certo della vittoria da aver già affittato una villa per festeggiare". Per ora il brano si è piazzato quarto, ma è solo la prima serata.

