Irama sarà in gara a Sanremo con il video delle prove: ok delle case discografiche. Ecco i big di questa sera

Irama ci sarà. Con il video delle prove, ma sarà in gara al Festival di Sanremo. Via libera dalle case discografiche alla proposta di Amadeus di modificare il regolamento per consentire al cantante, costretto alla quarantena per casi di Covid nel suo staff, di restare in gara con il video della performance alle prove.

Da regolamento, infatti, il musicista avrebbe dovuto rinunciare alla gara dopo che il tampone molecolare di uno dei componenti del suo staff è risultato positivo anche al test di controllo, secondo le 75 pagine di protocollo il musicista sarebbe dovuto andare in quarantena. Ma è passata la proposta di Amadeus: farlo cantare con la registrazione della performance delle prove. Ma alla fine è arrivato il via libera da parte delle case discografiche alla proposta di Amadeus di modificare il regolamento e permettere all'artista di rimanere in gara.

Ecco il nuovo ordine delle esecuzioni dei big di questa sera.

Orietta Berti

Bugo

Gaia

Stato Sociale

Irama (in video)

Ermal Meta

Malika Ayane

Extraliscio

La rappresentante di lista

Random

Fulminacci

Willie Peyote

Gio Evan

