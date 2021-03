Incredibile a Sanremo, in platea spunta il palloncino a forma di pene. E i social esplodono

03 marzo 2021 a

Clamoroso a Sanremo. Come è noto, per via della pandemia, la 71ma edizione del Festival si svolge a porte chiuse, senza pubblico. Dopo le poltrone vuote di ieri, per la seconda serata gli organizzatori hanno pensato bene di mettere dei palloncini colorati con disegnate delle faccine sorridenti. Fin qui...

MA PARLIAMO DEL PALLONCINO A FORMA DI PENE IN PLATEA SU RAI UNO A SANREMO?? VI PREGO MI MANCA L'ARIA AHAHAHA AHAHAHAHHAHAHAHAHA STOMAALEEEE AHAHAHAHAHAH pic.twitter.com/3MTvYdhMMw — ' (@trashcaffee) March 3, 2021

Mentre Fiorello e Amadeus scorrazzavano nel teatro agli spettatori più smaliziati, però, non è sfuggito che uno dei palloncini era di quelli usati durante gli addii al nubilato: ovvero, a forma di simpatico pene gigante. I fotogrammi con il fallo gonfiabile hanno iniziato a impazzare sui social con qualche utente che ha anche trovato lo stesso palloncino in vendita nei negozi online.

Il pubblico di Twitter è esploso: “Mi pare giusto per dire fuck al Covid”, scrive Valeria. “Le teste di ca*** in ultima fila per favore” scrive senza mezzi termini Madison. Insomma, non si sa quanto sia stato casuale o quanto voluto. Ma abbiamo già il vincitore (im)morale del Festival.

E c'è già chi non ha dubbi: "L'ospite speciale è solo lui: abbiamo un vincitore".

