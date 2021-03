Sanremo: bookmaker scommettono su Orietta Berti ultima

03 marzo 2021 a

Liverpool, 3 mar. (Adnkronos) - Ieri sera è partita la 71esima edizione del Festival di Sanremo, la seconda condotta da Amadeus. Come sempre c'è trepidazione per l'ascolto dei big in gara, di cui il primo lotto di 13 si è esibito ieri. Ma se permangono, anche dopo un primo ascolto, molte incertezze su chi potrebbe uscire vincitore dalla kermesse, i bookmaker non sembrano invece avere dubbi su chi arriverà ultimo. Stanleybet.it infatti, in questa speciale classifica al contrario, vede già un ampio favorito: è Orietta Berti che col pezzo “Quando ti sei innamorato” è offerta davanti a tutti a 2.75 come sicura ultima in classifica. A tallonare l'”usignolo di Cavriago” c'è Random col brano “Torno a te”: il rapper è dato a 4.50. Dietro, bancato a 7.50, un altro grande nome della musica leggera italiana e già trionfatore a Sanremo nel 2005: Francesco Renga, in gara con “Quando trovo te”. Alla stessa quota di Renga ci sono gli Extraliscio e Davide Toffolo (“Bianca luce nera”) e Fasma (“Parlami”). Annalisa e Gio Evan sono dati a 12.00 mentre Gaia, Ghemon e Noemi su Stanleybet.it sono in lavagna a 15.00. A 20.00 troviamo Lo Stato Sociale, Arisa e Malika Ayane, a 25.00 Aiello e Bugo mentre a 35.00 Max Gazzé, Ermal Meta e Fulminacci. A seguire gli altri.

Ricordiamo che, al momento, su Stanleybet.it, dopo la prima esibizione di ieri sera, Fedez e Francesca Michielin sono favoriti per la vittoria finale a 5.00, seguiti da Annalisa e Noemi, entrambe a 7.00, La rappresentante di lista a 8.00 e Fasma a 10.00. Per il Premio della Critica Colapesce e Di Martino sono in testa per i bookie di Liverpool a 3.50, seguiti da Max Gazzé e Willie Peyote, entrambi a 4.50.