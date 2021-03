Sanremo 2021, Eleonora Daniele e la gaffe con Bugo: "Guardiamo l'esibizione". Ma ancora non c'è stata

Giorgia Peretti 03 marzo 2021 a

Uno scivolone imbarazzante quello commesso da Eleonora Daniele a "Storie Italiane" con Bugo. Durante il programma, in onda tutte le mattine su Rai2, la conduttrice commenta la prima serata del Festival di Sanremo e in collegamento c'è il cantante, protagonista della famigerata lite con Morgan durante la scorsa edizione di Sanremo. I due si erano presentati all'Ariston con “Sincero” ma la canzone - rivoluzionata durante l’esibizione dall’amico Morgan - fu al centro dello scandalo che travolse i due big fino al punto di spingere Bugo a ritirarsi dalla gara. La pioggia di video e meme diventati virali sui social ha poi fatto il resto.

La Daniele intenta a commentare la prima serata della settantunesima edizione del festival della Canzone si rivolge al cantante: “Bugo adesso vediamo la tua esibizione di ieri sera. Ce l’abbiamo l’esibizione di Bugo di ieri sera?” seguono secondi di grande imbarazzo in studio visto che Bugo ieri non si è esibito (il palco vedrà la sua presenza nella seconda puntata dello show). "No, guarda che io ieri sera non ho cantato" questa la risposta pronunciata da Bugo con grande imbarazzo. La Daniele cerca di rimediare al suo scivolone così “Ho la bambina piccola e a una certa ora mi devo svegliare per essere qua… Noi in realtà abbiamo una copertina dedicata a Bugo, adesso la mostriamo”. Intanto Bugo resta uno degli artisti più attesi di quest’anno e stasera si presenterà sul palco con il brano “E invece sì”.

