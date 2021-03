Isola dei famosi, scoppia il caso Daniela Martani. "Vergogna", botta e risposta con Selvaggia Lucarelli

Giorgia Peretti 02 marzo 2021 a

Polemiche accese sull’Isola dei famosi. Il programma condotto da Ilary Blasi quest’anno sembra aver destato opinioni contrastanti ancor prima di iniziare. La lista dei naufraghi che partiranno per l’Honduras è lunga ma già i primi nomi sembrano aver risvegliato la polemica sui social.

Tra i partecipanti al reality di Canale 5 ci sarà Daniela Martani. L’ex gieffina si è fatta conoscere dal pubblico per le sue posizioni estreme in materia di ambientalismo, animalismo e Covid. Negli ultimi mesi la Martani ha fatto parecchio discutere per via delle sue dichiarazioni su virus e mascherine. Proprio la scorsa estate si è rifiutata di indossare la mascherina prima di salire sul traghetto bloccando così la corsa, un gesto che ha scatenato l’ira dei social e quella dei passeggeri paganti.

"Dopo tutte le cose che dice giustamente ci voleva il premio di mandarla in tv, ovvio" ha scritto qualcuno sui social network. Qualcun altro invece si esprime così "Dare visibilità ad un personaggio del genere è una cosa incomprensibile e vergognosa... uno schiaffo in faccia al terribile momento che stiamo vivendo". Sulla vicenda ha detto la sua anche Selvaggia Lucarelli che non ha mandato giù la scelta del personaggio per il reality.

"A Mediaset dovete vergognarvi. Un paese in cui si premia una no-vax che blocca traghetti perché non mette la mascherina, che dà dei lobotomizzati agli italiani con la mascherina. Il tutto mentre c'è una campagna persuasiva per vaccinare e mentre muoiono migliaia di persone. Ripeto, vergogna". Da queste dichiarazioni la Martani decide di rispondere sui propri canali così: “Mai stata negazionista. I virus esistono e sono tutti di origine zoonotica. Quando imparerete a lasciare in pace gli animali forse non saremo più costretti a vivere queste situazioni folli causate solo dai nostri comportamenti irrispettosi verso la natura”.

Insomma, l’Isola dei famosi partirà lunedì 15 marzo ma con questi presupposti di sicuro non annoierà i propri telespettatori e il pubblico sui social.

