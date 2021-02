Elisa Isoardi all'Isola dei Famosi. Così si allena col fratello eremita

25 febbraio 2021 a

Elisa la famosa va sull’isola e spiega perché raccontando di un fratello maggiore molto particolare. Nell'intervista concessa al Corriere della Sera, la Isoardi conferma la sua imminente partecipazione al reality show e rivela un retroscena.

In questi giorni si sta preparando al programma con i consigli del fratello eremita. La Isoardi, infatti, ha un fratello maggiore di nome Domenico che vive da solo in montagna in una casa senza tv e senza gas, si scalda con la legna. Appena ha saputo dell'Isola dei Famosi, però, Domenico è andato in soccorso della sorella Elisa insegnandole tutti i trucchi per sopravvivere nelle condizioni più estreme. E allora via con i trucchi per accendere un fuoco o pescare.

E non è tutto. Domenico le ha promesso che farà un'eccezione alla regola. E si procurerà una tv per seguire il programma...

