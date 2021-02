Grande Fratello Vip, Tommaso Zorzi colpisce e Maria Teresa Ruta affonda: la frase su Lorella Cuccarini

Giada Oricchio 11 febbraio 2021 a

a

a

Al Grande Fratello Vip Tommaso Zorzi colpisce ancora: "Chi non vorresti mai incontrare?" e Maria Teresa Ruta risponde: "Lorella Cuccarini". Ieri notte, mercoledì 10 febbraio, c'è stata la seconda puntata del "GF late show" che Twitter ha ribattezzato "TZ late show" perché ideato, scritto e condotto da Tommaso Zorzi, gran mattatore della quinta edizione insieme a Stefania Orlando.

Il programma è un concentrato di intrattenimento puro e spensierato: ieri in seconda serata (previsto per le 23.00 è iniziato alle 24.00 e fino alle 2.00) ha migliorato i dati d'ascolto della prima puntata ottenendo il dato monstre del 4,7% di share per 375.000 telespettatori e triplicando i dati d'ascolto dell'intera giornata su Mediaset Extra. Su Twitter ha ottenuto oltre 100.000 tweet (anche se curiosamente gli autori non hanno specificato al diretto interessato che l'hashtag usato era #tzlateshow e non gfviplateshow).

Zorzi ha coinvolto tutti i compagni di avventura e a Maria Teresa Ruta ha dedicato un segmento "Gira la Ruta". La giornalista è stata legata a una ruota che, girando, finiva su diversi argomenti, tra cui il gossip. Il quesito di Tommaso è stato peperino: "Dimmi una collega con la quale hai litigato che non vorresti incontrare nemmeno in cassa al supermercato". La Ruta ha tergiversato: "Ci sono tante colleghe che non voglio incontrare, ma non c’ho litigato perché c’ho un buon carattere", Zorzi però non si è accontentato e ha insistito con una battuta: "Se te mi fai un nome, io ti faccio il mio: Salemi!" e a questo punto, l'ex moglie di Amedeo Goria (prossimo concorrente dell'Isola dei Famosi) ha ceduto: "Lorella Cuccarini". Non è la prima volta che l'attuale insegnante del talent show "Amici" raccoglie giudizi critici all'interno della casa del GFVip: anche Francesco Oppini e Zorzi non la trovano "simpatica".

Lite furiosa Orlando-Salemi. Così cambiano le alleanze al GfVip

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.