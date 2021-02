Elisa Isoardi all'Isola dei Famosi, Dagospia svela il colpaccio dopo il reality

Giada Oricchio 11 febbraio 2021 a

a

a

Elisa Isoardi, andata e ritorno dall'Honduras con promozione. La conduttrice ha detto sì all'Isola dei Famosi, almeno secondo il sito "Tvblog", e oggi "Dagospia" rende tutto più consistente. Sul sito Dagospia si legge una doppia indiscrezione sulla piemontese dagli occhi di cerbiatto: "A Cologno Monzese gira voce che si tratterebbe di un pacchetto che comprenderebbe anche alla conduzione di un programma tv, come accaduto per Simona Ventura che ottenne la guida di "Selfie" dopo lo sbarco in Honduras".

Dunque, prima naufraghi e poi ti getto il salvagente. Ma "Dagospia" va oltre: Elisa Isoardi potrebbe sbarcare su Rete 4 con una trasmissione tutta sua (il settimanale "Oggi" invece aveva ipotizzato il fine settimana su Canale 5).

Elisa Isoardi cambia foto. Che succede sui social

Intanto si va formando il cast dell'Isola dei Famosi a guida Ilary Blasi. Il sito "Giornalettismo" ha svelato la lista completa: Giovanni Ciacci, Amedeo Goria, Fariba cioè la mamma di Giulia Salemi, Clemente Russo (espulso durante la prima edizione del GFVIP), Paul Gascoigne, Brando Giorgi, Elisa Isoardi, Vera Gemma, un Visconte il cui nome è ancora segreto, Akash Kumar, il cromatologo Lanzo, Angela Melillo e Valentina Persia. Per quanto riguarda gli opinionisti, l'unico nome certo è quello di Iva Zanicchi. Al suo fianco Elettra Lamborghini e/o Tommaso Zorzi. Sempre "Giornalettismo" svela una novità nel meccanismo di gioco dell'Isola dei Famosi: arrivano "parassiti" e "guardiani".

L'Isola dei Famosi slitta? La motivazione dietro il posticipo del reality con Ilary Blasi

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.