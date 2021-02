La Farfalla vola in finale con il Lupo e il Pappagallo. L'Orsetto è Simone Montedoro

26 febbraio 2021 a

Inizia subito col botto l’attesa e imperdibile finale del “Cantante Mascherato” in onda questa sera dalle 21:25 su RaiUno: c’è finalmente lo spareggio tra l’Orsetto e la Farfalla, sfida che lo scorso venerdì non c’era stato il tempo di fare.

La tensione è altissima, perché il vincitore andrà direttamente in finale insieme al Lupo e al Pappagallo. Il perdente, invece, dovrà svelare la sua identità. Milly Carlucci annuncia che nel corso della serata ci sarà anche una manche di duetti, alla quale parteciperà anche la maschera eliminata. Ecco le coppie: Anna Tatangelo canterà con il Lupo, Red Canzian si esibirà con la Farfalla, Cristina D’Avena in coppia con l’Orsetto, mentre Rita Pavone sarà in scena con il Pappagallo.

Parte l’esibizione dell’Orsetto che canta “Ti porto via con me” di Lorenzo Jovanotti e non c’è che da fargli i complimenti per l’’agilità che riesce a mostrare nonostante l’ingombrante gommapiuma. Chi ci si nasconde dentro? Per Caterina Balivo e Costantino della Gherardesca si tratta dell’attore Simone Montedoro, per Facchinetti (che non ha azzeccato mai un nome!) è Paolo Belli. Per la divina Patty Pravo è l’ex calciatore Antonio Cassano, mentre per l’incoronato Flavio Insinna è Riccardo Fogli. «E se l’Orsetto fosse un’Orsetta» rilancia Alessandra Mussolini. Chi avrà ragione?

Arriva l’attesa esibizione della Farfalla che canta “Mi sei scoppiato dentro il cuore” di Mina. Una performance da brividi. Chiunque si nasconda sotto la maschera della Farfalla non può che essere una cantante di professione. Per Francesco Facchinetti è indubbiamente Anna Tatangelo. Per Costantino e Patty Pravo, invece, si tratta della cantante tarantina Mietta (che, difatti, ha una voce da soprano). Annalisa Minetti è invece il nome dato da Insinna. Caterina Balivo, per sparigliare un po’, dice che si tratta di Arianna Bergamaschi. Katia Ricciarelli (la ex Giraffa) chiede maliziosamente: «E se fosse un uomo? Visto da dietro ha il culetto di un maschietto!».

Rullo di tamburi: a vincere la sfida con il 52% dei voti e andare in finale con il Lupo e il Pappagallo è la Farfalla!

A dover calare la maschera è quindi l’Orsetto, ma prima di svelare la sua identità parte il duetto con Cristina D’Avena. Il che avrà fatto sobbalzare da casa tutti quelli che negli anni ’80 erano bambini e conoscono ancora a memoria le sigle dei cartoni animati. Un tuffo nell’infanzia di tutti i quarantenni di oggi.

Ma, insomma, vogliamo togliere la maschera all’Orsetto? “Giù la maschera”, “Giù la maschera”… l’Orsetto è un sudatissimo Simone Montedoro! Hanno quindi indovinato Caterina Balivo e Costantino. «Mi sono davvero divertito - dice Montedoro - anche se avrò perso dieci chili».

