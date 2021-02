Il Cantante Mascherato, il Gatto è Sergio Assisi. L'istinto felino di Flavio Insinna

19 febbraio 2021 a

Sfide e colpi di scena nella semifinale del “Cantante Mascherato”, il talent game show di RaiUno, venerdì 19 febbraio. Una puntata speciale: i cantanti si esibiscono anche a cappella, per la prima volta nelle edizioni di tutto il mondo, un grande aiuto per i cinque giurati - Patty Pravo, Flavio Insinna, Francesco Facchinetti, Costantino Della Gherardesca e Caterina Balivo - chiamati a indovinare chi c’è nascosto sotto quell’ingombrante gommapiuma.

La Giraffa è Romina? Al Bano, ragica frase su programma ed ex moglie

Le maschere rimaste in gara - il Lupo, il Pappagallo, la Farfalla, il Gatto e l’Orsetto - si contendono dunque l'ultimo posto a disposizione per la finale. Il primo a esibirsi è il Lupo - sulla cui identità circola il nome di Gigi D’Alessio in primis, e poi quelli di Clementino e Nek - che canta “Non mollare mai” guarda caso proprio di D’Alessio. “Gigi”, “Gigi”, grida il pubblico. Sarà davvero lui? Costantino Della Gherardesca è d’accordo con Facchinetti: anche secondo lui è proprio D’Alessio. Secondo la Balivo, dopo un contorto ragionamento, il Lupo è Sal Da Vinci, mentre per Patty Pravo si tratta di Massimo Lopez. Flavio Insinna, invece, sempre attento ad ogni più piccolo particolare, è invece convinto si tratta di Roby Facchinetti, padre di Francesco. Chi avrà ragione? Al via il voto da casa.

Semifinale bollente per il Cantante Mascherato. Si canta a cappella

Ora è il turno dell’Orsetto (i più accreditati Paolo Belli, Riccardo Fogli, Samuel Peron o Alberto Tomba) che canta “50 Special”, canzone dei Lunapop, gruppo di Bologna: per Insinna si tratta di una donna, Carolyn Smith, ballerina, coreografa, conosciuta come presidente di giuria nel talent show di Rai Uno “Ballando con le stelle”, a cui partecipa, in qualità di giudice, sin dal 2007. Per la Balivo è Simone Montedoro, mentre per Patty Pravo è Antonio Cassano. Per Costantino è Paolo Belli, mentre per Facchinetti è addirittura Tiziano Ferro. Insomma, le idee non sono chiare. Chi sarà mai?

Sale sul palco il Pappagallo: le ipotesi più accreditate finora sono Piero Pelù, Christian De Sica, Red Canzian o Alberto Matano. Figlio d’arte, rivela, si esibisce in “Il mondo” di Jimmy Fontana. Secondo Facchinetti, Costantino della Gherardesca e Patty Pravo si tratta di Christian De Sica. Una romantica Caterina Balivo e un più pragmatico Insinna sono invece convinti si tratti di Red Canzian. La tensione è alta. Di chi si tratta? Si alza in pieni la Mussolini, convinta anche lei che si tratti di Christian De Sica. Idee poche, ma confuse.

Arriva il Gatto, dietro il quale sono quasi tutti certi che nasconda un napoletano: Sergio Assisi, Biagio Izzo o Maurizio Aiello, sebbene abbia mostrato di poter cantare con una voce sia maschile che femminile. Canta “Mamma mia”, degli Abba, questa volte con voce molto maschile: per Insinna - dopo una lunga spiegazione - si tratta proprio di Sergio Assisi, ipotesi condivisa dalla Balivo. Per Costantino della Gherardesca, Patty Pravo e Francesco Facchinetti si tratta invece di Rosalinda Celentano. Secondo la Mussolini, invece, dietro al Gatto c’è il cantante rapper Tha Supreme. Chi avrà ragione?

Frange e catene, Balivo giudice estrema. E scodinzola pure il Lupo

Finalmente arriva la bella Farfalla che suscita un grande tifo: le ipotesi più accreditate sulla sua identità sono Mietta, Silvia Mezzanotte oppure, con più insistenza, Anna Tatangelo. Si esibisce in “Nessun dolore”, brano del 1978 dell’indimenticato Lucio Battisti. Secondo Costantino, Patty Pravo e la Balivo si tratta di Mietta, secondo Insinna e Facchinetti, invece, è la Tatangelo.

Intanto si esprime la giuria: Patty Pravo e Costantino salvano il Pappagallo. La Balivo sceglie il Lupo. Insinna salva il Gatto. Facchinetti la Farfalla. Gli investigatori l’Orsetto. Stop alle votazioni da casa.

Ecco il responso combinato tra il voto in studio e quello da casa: passano alla prossima manche l’Orsetto, il Pappagallo e il Lupo. Allo spareggio dunque vanno la Farfalla e il Gatto: si aprono le votazioni “social”. Chi perde verrà smascherato.

Ecco lo “svelamento”: dal voto social il Gatto guadagna solo il 43% dei voti, contro il 57% della Farfalla che passa alla manche successiva. A togliersi la maschera sarà dunque il Gatto…. rullo di tamburi… è Sergio Assisi, attore e regista italiano: «Nemmeno io sapevo di essere io, ero confuso».

