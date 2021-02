Il Cantante Mascherato, la finale con i duetti: i dubbi sulla Farfalla. Chi sono Lupo e Pappagallo

26 febbraio 2021 a

Conto alla rovescia per la finalissima de Il Cantante Mascherato in onda questa sera venerdì 26 febbraio. A partire dalle 21.30 su Rai1 si sfideranno il Lupo, il Pappagallo e il vincitore del duello tra l'Orsetto e la Farfalla. Grande attesa per la quinta e ultima puntata dello show condotto da Milly Carlucci. Lo scorso venerdì lo spettacolo si è chiuso con un colpo di scena, ovvero il mancato spareggio tra l'Orsetto e la Farfalla (a causa dello sforamento d'orario della trasmissione) per stabilire chi avrebbe dovuto buttare giù la maschera e chi, invece, sarebbe stato il terzo finalista insieme al Lupo e al Pappagallo. Si è comunque fatto in tempo a svelare l'identità dell'attore napoletano Sergio Assisi che si nascondeva sotto la maschera del Gatto.

La finale di questa sera, quindi, si aprirà subito con lo spareggio tra l'Orsetto e la Farfalla: il vincitore accederà alla fase conclusiva di questa seconda edizione, mentre il perdente dovrà "gettare la maschera". La giuria, sempre composta da Patty Pravo, Flavio Insinna, Francesco Facchinetti, Costantino Della Gherardesca e Caterina Balivo, valuterà le esibizioni dei concorrenti in gara insieme al pubblico da casa, che esprimerà la propria preferenza sui social.

Seguirà una manche di duetti, alla quale parteciperà anche la maschera uscente dello spareggio iniziale.Ospiti della serata saranno: Anna Tatangelo che canterà con il Lupo, Red Canzian che si esibirà con la Farfalla, Cristina D’Avena che sarà in coppia con l’Orsetto, mentre Rita Pavone sarà in scena con il Pappagallo.

Tante le ipotesi sull’identità del Lupo. Tra i nomi più gettonati, quello di Lino Guanciale. Uno degli indizi che ha svelato il Lupo nelle scorse puntate, infatti, riguarda le sue origini: “Vengo da una famiglia umile ma con grande dignità. Non ho mai dimenticato valori e certezze". Molti invece hanno pensato al cantante napoletano Gigi D’Alessio per l'accento campano e per la scelta di far duettare il Lupo con Anna Tatangelo che a questo punto allora non potrebbe più celarsi dietro alla maschera della Farfalla come ipotizzato dalla giuria. Chi allora svolazzerebbe con le ali sul palco della carlucci: Bianca Guaccero, Annalisa Minetti oppure Mietta?

Ad assistere a quest'ultima puntata ci saranno anche i vip che che hanno partecipato a quest’edizione: Alessandra Mussolini (la Pecorella), Gigi e Ross (Baby Alieno, dopo il ritiro dei Ricchi e Poveri), Mauro Coruzzi (la Tigre Azzurra), Katia Ricciarelli (la Giraffa) e Sergio Assisi (il Gatto).

