Il Cantante Mascherato, ecco perché il Lupo manda in tilt gli investigatori

Il Lupo va in finale a Il Cantante Mascherato, lo show di Rai1 condotto da Milly Carlucci. Ma nella puntata di venerdì 19 febbraio è giallo su chi possa celarsi dietro lo sgargiante vestito. I primi sospetti cadevano su Gigi D’Alessio ma le ipotesi che vengono fatte sui social del programma andavano in altre direzioni. Si è parlato di Sergio Assisi (che però era dentro il Gatto...) e di Max Giusti, Massimiliano Rosolino o Nek.

Ieri sera il Lupo canta “Sabato pomeriggio” di Claudio Baglioni. Caterina Balivo ha indicato il cantante napoletano Sal Da Vinci, per Costantino della Gherardesca all'interno del costume c'è Massimo Ranieri. Patty Pravo punta su Massimo Lopez mentre Flavio Insinna riconferma Roby Facchinetti, il che sarebbe clamoroso con il figlio Francesco seduto tra gli investigatori. E proprio Dj Francesco è convinto si tratti del comico Gabriele Cirilli. Ma se fosse Gigi D’Alessio?

Ma quali sono gli indizi che il Lupo ha dato venerdì scorso? "Passo parecchie ore davanti allo specchio ma non sono vanitoso. Non do mai indizi sbagliati, anzi. Sono un lupo semplice, tranquillo, mi piace essere così, amo la mia vita, non ho mai dimenticato i valori veri, come la famiglia e gli amici. Affronto la vita come sono, dritto, vero e senza maschere. Sono un uomo normale e mi piace essere così".

Il Lupo si è lasciato andare una sola volta, nella diretta di ieri. Quando a Caterina Balivo, sexy e scintillante in un vestito cortissimo e scollato, ha detto :"Che femmina...".

