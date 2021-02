Sorpresa a Sanremo, ci sarà anche Michele Bravi. Il duetto con Arisa

Carmen Guadalaxara 24 febbraio 2021 a

Ci sarà anche Michele Bravi sul palco del Teatro Ariston di Sanremo il 4 marzo, la terza serata del Festival dedicata alle cover e ai duetti. Il cantante infatti affiancherà Arisa per una inedita interpretazione del capolavoro di Pino Daniele del 1991 “Quando”. È lo stesso Bravi ad annunciarlo sui social: “Ci sarò anche io sul palco di Sanremo: nella terza serata del Festival duetterò insieme alla voce della mia amica Arisa. Insieme omaggeremo Pino Daniele e la sua ‘Quando’, entrando in punta di piedi in questo enorme capolavoro della nostra musica”.

La lista delle presenze femminile si allunga con Serena Rossi e Simona Ventura affiancheranno Amadeus. Entrambe saliranno sul palco dell'Ariston in diversi momenti della serata finale di sabato 6 marzo. Per entrambe è un ritorno sul palco del Festival: Simona Ventura aveva condotto come l'edizione del 2004.

Serena Rossi, appena incoronata 'regina' degli ascolti grazie al grande successo della fiction Mina Settembre, andato in onda su Rai1 ha delle notevoli doti canore: niente di improbabile che la sua performance sul palco punti a stupire con la L'attrice, infatti, aveva già cantato sul palco dell'Ariston nel 2018 per il duetto con Renzo Rubino sulle note del brano Custodire. Serena Rossi è stata poi a Sanremo anche l'anno successivo, regalando un brivido al pubblico con l'interpretazione di Almeno tu nell'universo di Mia Martini, alla quale ha dato il volto nella fiction Io sono Mia. E presto sarà di nuovo su Rai 1 nel ruolo di conduttrice con “La canzone segreta”, cinque prime serate all'insegna dell'emotainment.

Simona Ventura è attesa invece su Rai 2 dal 7 aprile con il nuovissimo Game of games. voce il pubblico a casa.

