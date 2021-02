Dopo il forfait di Naomi Campbell a Sanremo è toto-nome: pronta Simona Ventura

23 febbraio 2021 a

Dopo il forfait di Naomi Campbell, impazza il toto-nomi per le papabili co-conduttrici del Festival di Sanremo. Con la top model impossibilitata ad essere sul palco dell’Ariston, dove avrebbe dovuto affiancare Amadeus nel corso della prima serata, a causa delle restrizioni ai viaggi in epoca Covid, al momento sono quattro le donne del Festival certe: Matilda De Angelis, Elodie, Vittoria Ceretti e Barbara Palombelli. Certe anche due "quote rosa" in zona ospiti, Loredana Bertè e Ornella Vanoni, che potrebbero anche diventare co-conduttrici per una sera.

Ma iniziano a circolare anche alcuni nomi nuovi. Secondo Tv Blog, durante la seconda serata, insieme ad Elodie, potrebbe scendere la famigerata scalinata l’attrice Luisa Ranieri, fresca del grande successo di pubblico della fiction di Rai1 "Le indagini di Lolita". Venerdì, invece, insieme alla già annunciata Barbara Palombelli, potrebbe arrivare un’altra eccellenza italiana: la direttrice d’orchestra Beatrice Venezi, che il Festival l’ha già frequentato in autunno come giurata di "Ama Sanremo". Il sabato, invece, potrebbero arrivare al Festival due volti noti Rai: Serena Rossi, dopo il successo della fiction "Mina Settembre", e Simona Ventura, che presto dovrebbe condurre "Game of Games" su Rai2.

