Sanremo, Amadeus da Fazio: perché voglio la Palombelli. E Fiorello lo punge: si è montato la testa

Amadeus presenta il Festival di Sanremo a “Che Tempo che Fa”, domenica 21 febbraio: svela che la superospite della prima puntata sarà Loredana Bertè e spegne la polemica per la presenza di Barbara Palombelli, giornalista e volto di punta di Mediaset. E irrompe Fiorello: “Amadeus è diventato tremendo, si è montato la testa!”.

Come un anno fa, Amadeus si collega dal Teatro Ariston con Fabio Fazio, padrone di casa di “Che Tempo che Fa” e rivela: “Alla prima puntata del Festival di Sanremo ci sarà Loredana Bertè con i suoi successi e il suo nuovo singolo ‘Figlia di’. Sarà la superospite. La prima serata sarà presentata da me e Naomi Campbell, non l’ho ancora incontrata, l’ho vista solo a distanza. Ci sarà il primo quadro di Achille Lauro e anche Ibrahimovic”.

Amadeus parla, ma Fiorello è in agguato e pure il siparietto. Seduti in un Ariston deserto (“così ci abituiamo” osserva il conduttore della kermesse canora), Fiorello, appena arrivato a Sanremo, ironizza: “L'atmosfera a Sanremo è meravigliosa. Fuori c'era la sonda Perseverance che scattava foto. Sono arrivato oggi e la prima cosa che devi fare quando arrivi qua, oltre al tampone, è studiarti il protocollo di 75 pagine: sono arrivato a metà, preferisco aspettare il film. Quest’anno non ho potuto giocare con il badge perché è tutto scannerizzato, lo passi e ti dice quando devi fare il tampone”.

Amadeus conferma che gli artisti dovranno arrivare già vestiti e pronti per andare in scena e che ci si potrà abbracciare solo tra congiunti. Sull’assenza di pubblico è di nuovo Fiorello a giocare: "Quest'anno il nostro pubblico è l'orchestra e il maestro De Amicis sarà il capo claque". Anche in tempo di pandemia non esiste Festival di Sanremo senza polemiche e Amadeus, ribattezzato “lo Swiffer delle polemiche” dall’amico e complice (con la testimonial Lucianina Littizzetto che avverte: “non parliamo male del prodotto eh!” fa spallucce: “Non cerco polemiche anche se c’è quella su Barbara Palombelli perché è giornalista Mediaset, ma confermo che ci sarà venerdì sera. L’ho voluta perché ha tante ore di televisione, forse ha il record” e Fiorello irrompe: “Sanremo è di tutti, è come l'aria. Vi anticipo che voglio ballare un valzer con lei: uscirà il Rutelli che c'è in me. Poi però noi ci fermiamo qui. L'anno scorso con Conte, quest'anno con Draghi, il terzo non lo faremo sennò cade il governo. Il dopo Festival non ci sarà, ma ci sarà il dopo, dopo Festival cioè Uno Mattina. Morgan? Eh non c’è, non lo ha voluto! Non sai quanti ne ha lasciati a casa, anche il fidanzato della Leotta, quello che si chiama come un paradiso fiscale, Can Yaman, non viene. E’ tremendo, è diventato così dopo il successo dell’anno scorso. Ora entra nei negozi e dice: sono Amadeus… non pago… lasciatemi la mia privacy…”.

Il direttore artistico e conduttore del 71esimo Festival di Sanremo, in onda dal 2 al 6 marzo su RaiUno non si sbottona sugli ospiti internazionali, ma toglie un altro velo: “Sarà un Festival molto femminile: donne diverse ogni sera, più punteggiature di altre donne che avranno qualcosa da raccontare. Trattenere il pubblico a casa sarà fondamentale, abbiamo una meravigliosa orchestra, 26 cantanti in gara e saranno 5 serate di grande musica. Sarà un Festival storico perché così non si è mai visto e ci auguriamo che non si veda mai più”. La gag si chiude con il finto spoiler della canzone di Orietta Berti, tornata al Festival dopo 29 anni di assenza, per imitare il pasticcio del brano di Fedez e Michielin (non esclusi per l'errore veniale del rapper che aveva fatto sentire 10" della canzone su Instagram). Nessuna squalifica, ma una richiesta di Amadeus: "Mi porti i biscotti?".

